鍾鎮濤攜兩女雲頂開騷迎中秋　鍾懿獻唱致敬張國榮B哥爆故友秘辛

鍾鎮濤（B哥）去年在雲頂舉行首站《及時行樂》巡迴演唱會，歷時150分鐘的演唱會，當晚雲頂觀眾一直由頭到尾跟著B哥大合唱，全晚氣氛熱烈。主辦單位有見及此，今年再度發出誠意邀請，B哥便在短短1年後，再度重臨雲頂舉行個唱。這一次，B哥再度帶同兩位心愛的女兒鍾懿（Blythe）及鍾幗（Eloise）踏上舞台，三父女再度展現音樂上的默契，繼續全場大合唱，一家人齊齊整整與雲頂觀眾開心迎中秋。

故語云「代父從軍」，所以每次B哥「披甲」上舞台的時候，鍾懿就是那位花木蘭與爸爸一起上陣顯唱。（公關提供）

B哥一年後，再重臨雲頂舉行個唱。（公關提供）

鍾懿首演單曲《To Leslie with Love》致敬哥哥

而今次演唱會最觸動人心之處，莫過於Blythe在大馬觀眾面前，現場演繹她人生第一首粵語單曲《To Leslie with Love》，向一代巨星「哥哥」張國榮的70歲誕辰致敬。談及這份橫跨時空的音樂緣分，Blythe感性地透露，雖然自己從未親眼見過哥哥，但「張國榮」這個名字對她來說卻一點也不陌生。Blythe說：「從小到大，因為爹哋嘅關係，屋企經常會播起哥哥嘅歌。他的音樂、他的電影，其實一直都在陪伴著我長大。」

對於這次能夠有機會參與這份富有紀念意義的歌曲，並能演唱這首致敬之作，Blythe在台上說：「我係覺得非常榮幸可以唱到呢首歌，呢首歌嘅歌詞全部係用咗UncleLeslie過往嘅歌名，同埋歌詞去創作，係好有紀念意義嘅一首歌，送俾大家。」除了這首別具意義的粵語歌，鍾懿更特別選了電影《給阿嬤的情書》的主題曲《月下煮茶》獻唱，鍾懿首次挑戰唱潮汕語，為了唱這首歌，她更特別苦練了數天。

B哥今次繼續與「最唱得」的愛女鍾懿拍住上顯唱。（公關提供）

鍾懿主唱獻給哥哥70歲誕辰的歌曲《To Leslie with love》。（公關提供）

鍾懿挑戰潮汕語歌曲《月下煮茶》。（公關提供）

B哥大爆故友昔日當司機「柴可夫」入行秘辛

此外，演唱會中，B哥演譯了「一代鬼馬詞人」黎彼得的兩首首本名曲《玩吓啦》及《浪子心聲》，B哥更大爆這位作詞人，原來年輕時不是做創作，竟然是當司機的，B哥謂：「黎彼得，年輕時有另一個筆名叫柴可夫，因為佢係做司機嘅，而佢同許冠傑合作之前，其實係同溫拿合作，當時我哋溫拿有個節目，就需要主題曲，結果就搵咗陳友朋友呢位「柴可夫」幫我哋作咗頭一段，然之後霑叔就完成埋，就成為咗呢首《玩吓啦》。」黎彼得就是因為這首無心插柳的「作品」，之後更由司機變成了一位填詞人，與歌神許冠傑合作創作了很多膾炙人口的經典金曲。對於這位填詞人的離世，B哥亦感到非常惋惜，所以特別在今次演唱會中懷緬一下他的經典作品。

B哥在雲頂演唱會中，唱了兩首黎彼得的作品，以作懷緬。（公關提供）