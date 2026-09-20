林家謙全包辦容祖兒新歌《陽光普照》　重聚再續《心之科學》前緣

樂壇天后容祖兒（Joey）再有新動作！繼早前邀請樂隊Pandora打造Funk Rock跳唱作品《等等等等》展現爆發力後，祖兒宣佈全新單曲《陽光普照》於9月21日在叱咤903電台節目首播。今次新作除了風格大逆轉外，幕後陣容更惹來樂迷高度關注。全能唱作人林家謙首度一人獨攬「曲、詞、編、監」四大崗位，為祖兒打造一首充滿人生哲學與治癒情感的勵志作品。

林家謙包辦曲詞編監。（葉志明 攝）

容祖兒推出新歌《陽光普照》。（IG@yungchoyee）

從勁爆跳唱轉型心靈勵志

相較於上一首動感十足的《等等等等》，新歌《陽光普照》走向溫暖動人的心靈路線。歌曲以成長與人生歷練為核心，帶出「唯有經歷過黑暗，方能體會陽光普照之珍貴與意義」的情懷。雖然歌名與歌神張學友早年的作品《陽光普照》巧合撞名，但今次不論是創作班底、旋律架構還是寄託的時代情緒，都是一套全新的原創作品，呈現出完全不一樣的當代視角。

雖然歌名與歌神張學友早年的作品《陽光普照》巧合撞名。（IG＠eeg_music）

新歌《陽光普照》走向溫暖動人的心靈路線。（IG＠eeg_music）

林家謙首度升格「全包辦」

容祖兒推出的全新正能量單曲《陽光普照》，最引人矚目的亮點莫過於由林家謙獨力包辦「曲、詞、編、監」四大幕後重任，展現出極高的音樂掌控力。事實上，容祖兒與林家謙早在多年前便已奠定深厚的合作基礎。早在2018年，林家謙便曾與Dear Jane的翁厚樑（Howie）共同為容祖兒創作大熱單曲《心之科學》，該曲推出後橫掃各大樂壇榜單，更於2018榮獲「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。這首作品不僅成為容祖兒歌手生涯中的重要代表作之一，亦是林家謙作為幕後音樂人邁向高峰的重要里程碑，更為他於2019年正式由幕後走向幕前、出道成為唱作歌手打下了堅實的強心針。

同年，林家謙亦參與了容祖兒另一首感人至深的作品《長大》之作曲部分，以細膩流緻的旋律精準捕捉了歌聲中關於成長痛楚與成熟蛻變的微妙情感，展現出兩人極高的藝術契合度。時隔多年後二人再度深度攜手，林家謙已從當年單純的作曲人，華麗躍升為一手掌控全盤創作的全方位音樂主理人。

林家謙容祖兒重聚再續《心之科學》前緣。（IG@terrencelam0903）