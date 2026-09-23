Freya Skye演唱會2027台北｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

Freya Skye《Stars Align Tour》台北演唱會將於2027/2/22 (一)在Zepp New Taipei舉行，會在Live Nation優先開賣門票，公開發售平台待公佈，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Freya Skye《Stars Align Tour》台北演唱會海報（IG@livenationtw）

Freya Skye演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：2027/2/22 (一)

演唱會時間：待公佈

演唱會地點：Zepp New Taipei

門票價錢：待公佈

Freya Skye（IG@freyaskye）

Freya Skye演唱會2027台北 | 藝人官方預售

優先訂票渠道：待公佈

門票發售時間：2026/9/29 12:00PM – 11:59PM

Freya Skye演唱會2027台北 | Live Nation會員預售

優先訂票渠道：Live Nation會員預售

門票發售時間：2026/9/30 12:00PM – 11:59PM

Freya Skye演唱會2027台北 | 公開發售

公開發售平台 ：待公佈

公開開賣日期：2026年10月1日

公開開賣時間：中午12時起

Freya Skye演唱會2027台北 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。