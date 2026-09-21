Rabbit Hole心渦舞台劇2027香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

「天下一幕」One Cool Stage繼舞台劇《大龍鳳》公演成功後，乘勢出擊，隆重推出第二部新作。由張繼聰、韋羅莎、餘安安、譚旻萱主演的普立茲獎得獎名作《Rabbit Hole心渦》舞台劇將於2027年1月8-10、12-17、19-21日在香港藝術中心壽臣劇院舉行，會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

輸入01獨家優惠碼，購買演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

《Rabbit Hole心渦》舞台劇。（IG@ocs.rabbithole）

Rabbit Hole心渦舞台劇2027香港 | 詳情

舞台劇日期：2027年1月8-10、12-17、19-21日

舞台劇時間：8-9, 12-16, 19-21日為晚上8時開場，9-10, 16-17日為下午3時開場

舞台劇地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票價錢：HKD：$1,060*（堂座前排）/$760（堂座） /$520(樓座）

*附送窩心禮物

注意：每張門票另收手續費 $50

Rabbit Hole心渦舞台劇2027香港 | 公開售票

公開發售平台：Klook

公開開賣日期：2026年9月22日

公開開賣時間：中午12時

四位主演：張繼聰、韋羅莎、餘安安、譚旻萱，以及導演張銘耀。（IG@louischeung2013e）

Rabbit Hole心渦舞台劇2027香港 | 座位表

香港藝術中心壽臣劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

香港藝術中心壽臣劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（Hong Kong Arts Centre）

Rabbit Hole心渦舞台劇2027香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。