關智斌廣州演唱會隱瞞重感冒頂硬上　Twins捱義氣力撐展深厚情誼

日前關智斌（Kenny）於廣州舉行「THE ENDLESS ADVENTURE LIVE演唱會」，原來演出當晚Kenny帶住重感冒上陣，最後靠意志完成演出，耐力驚人。

關智斌廣州開騷瞞重病上陣。（公關提供）

Yumiko也有現身。（公關提供）

Twins現身力撐！（公關提供）

為保觀眾期望隱瞞病情靠意志撐住

Kenny於show後開直播跟fans互動，期間他透露廣州場演唱會籌備階段訓練強度極高，健身、核心訓練及鋼管舞練習排得密密麻麻，結果在總綵排結束後，突然頸部肌肉劇痛、頭暈，然後更感冒，鼻塞、大量流鼻涕，十分辛苦，「之後有針灸、打坐、食藥調理，好彩喉嚨冇乜事，最後靠意志完成綵排。」原來Kenny一直沒有透露自己生病，全因為不想影響觀眾入場心情，「因為唔想fans帶住預期降低嘅心態睇show，所以之前冇喺社交平台講呢件事，直到演出當晚阿Sa喺台上提及，所以我就喺直播度講返情況。」

Kenny一直沒有透露自己生病。（公關提供）

嘆未能「收水」晒肌

開show前四日，Kenny打算做gym「收水」，讓肌肉線條更加好睇，但因為感冒做不到運動，未能將最好的身形狀態呈現給觀眾，不過他說：「不過最緊要係可以開show同埋保住把聲。」這場經歷亦令Kenny有所感悟，「表演者要學識同自己身體溝通，掌握臨場調整、呼吸調節等呢啲技巧，就算身體唔係最佳狀態，都要盡力完成表演。」

嘆未能「收水」晒肌但領悟與身體溝通。（公關提供）

食感冒藥斷片遭剪短髮成驚喜

除了感冒，綵排前亦發生一段小插曲，Kenny憶述，「綵排前食咗感冒藥瞓着咗，醒番嘅時候發現髮型師剪短咗自己啲頭髮。同呢位髮型師合作咗好多年，多數都係等佢自由發揮，有時鏡頭下效果同想像嘅唔一樣，但影出嚟嘅時候又會呈現到驚喜效果，咁我都覺得短頭髮嘅效果唔錯，哈哈。」

嘉賓方面則有Twins，三人合唱《小酒窩》。二人十分有義氣，Kenny說：「阿嬌原本放假，都特登搭飛機趕返嚟；阿Sa第二日一早就要開工都堅持到場。」Kenny今次廣州站雖然身體抱恙，但得到好友力撐，總算順利完成。