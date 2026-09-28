劉德華演唱會2026香港｜門票網上抽籤詳情＋購票連結＋座位表

劉德華《About Life》巡迴演唱會將於2026年12月18至21日、23至26日、28至31日，2027年1月2至5日、7至10日在紅磡香港體育館舉行，會在Cityline優先開賣門票，並會在URBTIX開始網上抽籤公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

About Life 劉德華巡迴演唱會。（公關提供）

劉德華演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年12月18至21日、23至26日、28至31日，2027年1月2至5日、7至10日

演唱會時間：晚上8時15分 （2026年12月31日為晚上9時30分）

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HKＤ：$1,380 / $980 / $680

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劉德華演唱會2026香港 | 網上抽籤公開發售

A、 登記抽籤時間

抽籤詳情：URBTIX

抽籤登記時間： 2026年9月28日（一）上午10時 - 9月30日（三）晚上8時。

抽籤登記平台： URBTIX

中籤購票限額：每籤最多2張

注意：中籤機會均等，毋須搶先登記，以收到「登記確認電郵」為登記成功。

注意：除了城市售票網每張門票需收取HK$9的購票手續費外，購票人士亦需支付特設抽籤購票的服務費，每宗交易HK$15。購票手續費及服務費一概不設退款。

登記所需資料

1、英文全名，必須與身份證明文件完全相同。

2、登記人需提供有效信用卡的首6位及尾4位數字。

3、登記人的有效電郵地址及可以收取短訊（SMS）的手提電話號碼。

注意：登記抽籤人士在中籤後必須使用上述已登記的資料作購買門票之用，不得更改。

注意：內地信用卡需開通境外港幣網上支付並避免使用借記卡。

B、 中籤結果公佈

第一批中籤人士*： 10月8日中午

第二批中籤人士： 10月14日中午

-中籤人士會收到收到「中籤確認電郵」

-所有成功登記人士可憑其「登記參考編號」自行在兩個批次的中籤名單查詢是否中籤

-「中籤確認電郵」內容包括購買門票的專用購票連結、購票安排（包括有關購票驗證碼的指示）及注意事項等資料

注意：第一批中籤人士已預留足夠門票供購買，但不保證票價或連位。第二批中籤人士門票數量有限，售完即止，中籤人士並不一定能購得門票。

C、中籤人士購票時段

抽籤發售平台：URBTIX網頁購票（不設流動應用程式購票）

第一批中籤人士：2026年10月13日（星期二）上午10時至下午8時

第二批中籤人士：2026年10月16日（星期五）上午10時至下午8時

注意：使用電郵內的專屬連結與驗證碼登入，每條專用購票連結只可使用作一次交易，每宗交易限購最多2張門票。

注意：必須輸入登記時完全相符的資料，並補齊登記信用卡的剩餘號碼付款。

注意：已從抽籤公開發售途徑購票的人士可於每一場演唱會的演出日期前14天內至演出當天，攜帶用以購票的信用卡到城市售票網售票處或自助售票機提取已購的門票；不設郵遞及速遞服務。

劉德華（公關提供）

劉德華演唱會2026香港 | 座位表

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（康樂及文化事務署）

劉德華演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

劉德華演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站