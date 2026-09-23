80歲Joe Junior聯同黎芷珊歡度中秋　宣佈明年開騷慶入行60年

藝人Joe Junior伉儷、黎芷珊、車淑梅與老公張文新昨日（22日）出席義務工作發展局西園長者中心舉辦的「月滿團圓宴中情」午宴，與一眾長者同賀中秋共度佳節，喜獲熱心的善長譚志強捐贈抽獎禮物。



Joe Junior與黎芷珊擔任表演嘉賓。（公關提供）

Joe Junior獻唱多首經典金曲

Joe Junior當場獻唱多首長者熟悉的經典金曲，包括《Pretty Woman》、《Congratulations》、《Top of the World》，並與嘉賓及長者們合唱《月亮代表我的心》和《朋友》，期間Joe Junior更走到台下與淑梅姐雙雙起舞，親民與長者們握手合照，炒熱全場氣氛！

Joe Junior 與車淑梅同場出席活動。（公關提供）

黎芷珊分享健康心得

芷珊聯同一眾熱心公益的善長人翁與長者合照留念，身體力行宣揚敬老尊賢的傳統美德。芷珊接受活動嘉賓主持林家揚醫師的訪問分享保持青春與健康心得，她笑言：「我嘅養生之道係早睡早起、作息規律正常。飲食方面會揀啲有營養豐富嘅食物，攝取足夠水分，都會煲吓湯養生。」

黎芷珊與總幹事吳家達先生、活動嘉賓主持林家揚博士和義務工作發展局副主席曾佩娟女士在台上帶領長者們進行趣味遊戲練習。（公關提供）

Joe Junior預告明年演唱會

現年八十歲的Joe Junior認為個人心態非常重要，凡事要懂得看開，並隨口唱出「Let it be」。Joe Junior續說：「我係一個有耐性嘅人，無論係爬山定係走平路，都會堅持運動，令身體微微出汗。當中最重要嘅係進行『彈手指』練習，可以促進血液循環。」。至於養生習慣方面，Joe Junior指會焗桑拿後泡冰水保持皮膚光滑。除了共度佳節，Joe Junior宣佈好消息預告明年會開兩場演唱會，落實會在2027年1月14日香港大會堂及2027年3月22日尖沙咀文化中心各舉行一場，迎來他加入樂壇整整60周年的重要里程碑。