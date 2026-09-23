80歲Joe Junior聯同黎芷珊歡度中秋 宣佈明年開騷慶入行60年
撰文：種嚶嚶
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藝人Joe Junior伉儷、黎芷珊、車淑梅與老公張文新昨日（22日）出席義務工作發展局西園長者中心舉辦的「月滿團圓宴中情」午宴，與一眾長者同賀中秋共度佳節，喜獲熱心的善長譚志強捐贈抽獎禮物。
Joe Junior獻唱多首經典金曲
Joe Junior當場獻唱多首長者熟悉的經典金曲，包括《Pretty Woman》、《Congratulations》、《Top of the World》，並與嘉賓及長者們合唱《月亮代表我的心》和《朋友》，期間Joe Junior更走到台下與淑梅姐雙雙起舞，親民與長者們握手合照，炒熱全場氣氛！
黎芷珊分享健康心得
芷珊聯同一眾熱心公益的善長人翁與長者合照留念，身體力行宣揚敬老尊賢的傳統美德。芷珊接受活動嘉賓主持林家揚醫師的訪問分享保持青春與健康心得，她笑言：「我嘅養生之道係早睡早起、作息規律正常。飲食方面會揀啲有營養豐富嘅食物，攝取足夠水分，都會煲吓湯養生。」
Joe Junior預告明年演唱會
現年八十歲的Joe Junior認為個人心態非常重要，凡事要懂得看開，並隨口唱出「Let it be」。Joe Junior續說：「我係一個有耐性嘅人，無論係爬山定係走平路，都會堅持運動，令身體微微出汗。當中最重要嘅係進行『彈手指』練習，可以促進血液循環。」。至於養生習慣方面，Joe Junior指會焗桑拿後泡冰水保持皮膚光滑。除了共度佳節，Joe Junior宣佈好消息預告明年會開兩場演唱會，落實會在2027年1月14日香港大會堂及2027年3月22日尖沙咀文化中心各舉行一場，迎來他加入樂壇整整60周年的重要里程碑。