MC張天賦演唱會2026澳門｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

MC張天賦《E=MC² 演唱會 2026》澳門站將於2026年11月27至28日（星期五及六）在澳門銀河綜藝館舉行，會在Trip.com優先開賣門票，並會在銀河票務、MPay澳門錢包、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix、BOOKYAY公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

MC張天賦演唱會澳門場2026。（FB@棋人娛樂）

MC張天賦演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年11月27至28日（星期五及六）

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：HKD/MOP： $1588 / $1288 / $888 / $688

MC張天賦演唱會2026澳門 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

優先訂票日期：9月30日 早上11時

MC張天賦演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：銀河票務、MPay澳門錢包、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix、BOOKYAY

公開開賣日期：10月7日

公開開賣時間：下午1時

MC張天賦演唱會2026澳門 | 座位表

銀河綜藝館座位表僅供參考，實際以官方發布為準。