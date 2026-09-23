林峯演唱會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表

林峯《GO WITH THE FLOW》演唱會廣州站將於2026年9月12日（星期六）在寶能廣州國際體育演藝中心舉行，會在貓眼、大麥、鵝票票、攜程、票星球、票蜜蜂、藝得票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會海報（IG@lf_livearoundtheworld_gwtf）

林峯演唱會2026廣州 | 詳情

演唱會日期：2026年12月5日

演唱會時間：晚上7時

演唱會地址：寶能廣州國際體育演藝中心

門票價錢：CNY：¥1380 / ¥1080 / ¥880 / ¥680 / ¥480

林峯演唱會2026廣州 | 公開售票

公開發售平台：貓眼、大麥、鵝票票、攜程、票星球、票蜜蜂、藝得票務

公開開賣日期：2026年9月29日（星期二）

公開開賣時間：中午12:08

林峯（IG@lam_fung_official）

林峯演唱會2026廣州 | 座位表

官方暫未發佈座位表，實際以官方發佈為準。

座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（大麥）

林峯演唱會2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。