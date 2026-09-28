JX演唱會2026澳門｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

JX金在中與金俊秀《CORE》澳門演唱會將於2026年11月7日、8日晚上在倫敦人綜藝館舉行，並會在金光票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



JX金在中與金俊秀《CORE》澳門演唱會海報（IG@cq.entertainment）

JX演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會時間：2026年11月7日（六）晚上7時、

2026年11月8日（日）晚上6時

演唱會地點：倫敦人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,888 / A $1,388 / B $988

JX演唱會2026澳門 | 座位表

JX金在中與金俊秀《CORE》澳門演唱會座位表（IG@cq.entertainment）

JX演唱會2026澳門 | Weverse Membership(GL) 會員預售

優先訂票渠道：Weverse Membership(GL)

門票發售時間：10月13日（二）中午12:00 至晚上23:59

Weverse Membership(GL) 會員預售登記：

9月28日（一）中午12:00至10月1日（四）晚上23:59（當地時間）

JX演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、大麥

公開開賣日期：10月14日（三）

公開開賣時間：中午12:00起（當地時間）

JX金在中與金俊秀《CORE》澳門演唱會粉絲福利（IG@cq.entertainment）

JX演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。