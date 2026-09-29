蕭景鴻感激妻子陪伴度過低谷期　獲真愛粉告白當場爆喊

蕭景鴻日前發行出道24年首張個人同名專輯，其中〈三塊錢〉是特別獻給陪伴自己走過20年的妻子的深情告白，MV特別選在早餐店拍攝，是因為蕭景鴻回憶起那段生活不寬裕的日子。



從口袋只剩三塊錢到推出首張個人專輯 蕭景鴻唱出24年追夢心路。（公關提供）

蕭景鴻妻子20年相伴走過低谷

過去他常去一家早餐店用餐，老闆娘其實認得出他，但不會刻意點破他的身分，卻都會默默的多放兩塊肉餅，還特別告訴他：「送給你吃，是賣剩的。」但蕭景鴻知道，其實店裡還有不少肉餅，老闆娘只是找了一個不讓他有壓力的方式，想多送一點東西給他吃。對當時生活拮据的他而言，一點暖心的早餐，是他生活中的一點動力與支持。而在這段艱苦歲月中，始終陪伴他走過低潮、從未放棄的太太，更是他最想感謝的人。他深情說道：「謝謝她從我口袋只剩下三塊錢時，一路跟我吃苦、陪在我身邊沒有放棄；也在我身邊好好守護我們的家跟小孩，讓我無後顧之憂的朝我的夢想繼續前進。」

蕭景鴻《以我為名》演唱會高雄場9月26、27日開唱。（公關提供）

《以我為名》演唱會高雄開唱

蕭景鴻《以我為名》新專輯巡迴演唱會已展開高雄首場演出，適逢中秋連假，蕭景鴻向歌迷送上祝福：「先祝大家中秋節快樂，真的很謝謝大家中秋連假來高雄聽我唱歌，完成我的夢想。過去都是背著光，今天終於能面光的唱歌給大家聽。」除了帶來〈背光的角色〉、〈最後的記持〉、〈三塊錢〉等多首新專輯歌曲，也演唱許多對他人生有意義的歌曲，更特別獻唱歌迷敲碗許久的〈一句話一封信〉，以及與書偉共同創作歌詞的〈星空〉，全場歌迷點亮手機燈，宛如為他點亮一片星空。

蕭景鴻牽歌迷唱歌，讓歌迷害羞喊「過去一點！」（公關提供）

女神級嘉賓安心亞登台助陣

蕭景鴻更驚喜邀請女神級嘉賓安心亞登台助陣，兩人合唱〈到底該不該〉，演唱過程中兩人鼻頭距離不到5公分的錯位接吻，瞬間引爆全場尖叫聲！蕭景鴻與安心亞因戲劇《牛車來去》合作演出夫妻，如今再度攜手同台，蕭景鴻笑說：「這是第一次跟女歌手這麼近跳熱舞，而且是這麼漂亮的女神級歌手！」為了這次演出，兩人事前特別排練兩次舞蹈，安心亞也親自參與舞蹈構思，將歌曲中挑逗又曖昧的情愫融入編排，讓舞台火花更加升溫。安心亞更大方展現精實腹肌線條，性感又充滿力量的舞姿，全場目光瞬間聚焦！演出後蕭景鴻坦言自己緊張到「背是濕的」，笑說：「感謝心亞完成我的『遐想』。」

女神級嘉賓安心亞性感挑逗助陣！鼻頭不到5公分「錯位接吻」全場尖叫。（公關提供）

真愛粉令蕭景鴻當場爆喊

演唱會中的「弟上麥克風」環節，歌迷點唱〈我願意〉、〈星期五晚上〉、〈想見你〉、〈幸福在歌唱〉及〈如果可以〉，現場有一位幾乎場場演出都到場的香港歌迷也特別向蕭景鴻告白，並提醒總是向歌迷道謝的他要記得謝謝自己，讓蕭景鴻當場落下眼淚，感性表示：「因為聽到這句話，發現我好像很少謝謝自己。大家都在努力往前走，真的要好好停下來看看自己，你的辛苦不是為別人，不要忘記要好好愛自己、體諒自己」相當感動。

蕭景鴻《以我為名》演唱會高雄開唱 感謝歌迷陪他完成夢想。（公關提供）

蕭景鴻為小歌迷加碼演出

此外，現場還有5歲及8歲的小小歌迷，蕭景鴻好奇問他們是什麼時候認識自己的，沒想到5歲小歌迷天真可愛地說：「從在媽媽肚子裡就在聽了！」讓現場瞬間融化；兩位小小歌迷指定想聽〈星期五晚上〉，雖然歌曲原本不在歌單內，蕭景鴻仍為了可愛的兩人加碼演出，更邀請他們一起上台跳16蹲，萌樣融化全場。適逢中秋節，蕭景鴻也特別帶來應景歌曲〈月亮代表我的心〉，笑說：「雖然沒辦法一起烤肉，但要送給弟瓜們月圓人團圓的歌曲。」