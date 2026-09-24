「中聲4」動物歌手與星級嘉賓組合敲定　排練空檔突擊Busking預熱

「中年好聲音4」的「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦、「樹熊公子」黃建東將於下星期三(30日)晚上8時正，聯同胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、關楚耀、劉威煌、趙浚承等六位星級嘉賓，在麥花臣場館為大家帶來《愛爆動物音樂秀》，屆時他們一眾歌手將會施展渾身解數，為大家的假期前夕帶來一個與別不同，充滿音樂夢的晚上。

《愛爆動物音樂秀》黃建東 、姚兵、莫家淦、劉佩玥 、羅天宇 、周志康。（公關提供）

演唱會終極歌單與歌手嘉賓配對確認

《愛爆動物音樂秀》當晚的終極歌單，以及各位動物歌手和嘉賓的配對基本已確實，大家也對今次的安排和演出充滿期待。日前周志康、莫家淦、姚兵和黃建東更在音樂會的排練空檔，去了一個Pickleball球場結合餐廳的場地進行Busking，既可放鬆心情，也可順道練歌，他們的出現吸引了不少粉絲到場支持。阿淦更約了全家人在餐廳用餐為他父親預祝生日，是名副其實的孝順仔。

《愛爆動物音樂秀》「企鵝人」周志康、「白眉鷹王」莫家淦。（公關提供）

全員嚴格戒口護嗓Keep Fit

阿康覺得這晚Busking屬於音樂會預演，兵哥回憶起出道後在餐廳唱歌的歲月，阿淦表示音樂會將至，所以寓Busking於排練，大家也選了多首經典金曲，為現場帶來了連綿不絕的喝采聲及掌聲。除了要戒吃煎炸及辛辣食物保護聲線外，大家也希望keep fit後令身體線條更好，在台上更上鏡。阿康指一直覺得東東是減肥KOL，經常在減肥，阿淦則笑說東東只是經常在講減肥，而身為當事人的東東指減肥是他的終身事業，一點也不容易，但看到大家身形那麼Fit，他也會花一、兩日去跑步看能否達到最佳效果。

《愛爆動物音樂秀》「白羊君」姚兵。（公關提供）