林子祥葉蒨文演唱會2026美國北加州｜門票攻略＋購票連結＋座位表

林子祥 x 葉蒨文「白頭到老 WE ARE ONE」演唱會將於2026年12月26-27日（星期六-日）在The Venue at Thunder Valley舉行，會在99 concerts優先開賣門票，並會在99 concerts、Ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

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林子祥葉蒨文演唱會美國北加州站。（99concerts）

林子祥 葉蒨文演唱會2026美國北加州 | 詳情

演唱會日期：2026年12月26-27日（星期六-日）

演唱會時間：晚上7時30

演唱會地點：The Venue at Thunder Valley Casino Resort

門票價錢：USD $128 / $188 / $228 / $288 / $388

林子祥 葉蒨文演唱會2026美國北加州 | 12月26日優先購票

優先訂票渠道：99 concerts

門票發售時間：9月30日上午10時（PT）

預售碼: 99concerts26

林子祥 葉蒨文演唱會2026美國北加州 | 12月27日優先購票

優先訂票渠道：99 concerts

門票發售時間：9月30日下午4點（PT）

預售碼: 99concerts27

林子祥 葉蒨文演唱會2026美國北加州 | 公開售票

公開發售平台：99 concerts、Ticketmaster

公開開賣日期：10月2日

公開開賣時間：上午10點

林子祥 葉蒨文演唱會2026美國北加州 | 座位表

演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。