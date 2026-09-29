Ms.OOJA演唱會2027香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
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Ms.OOJA演唱會《Ms.OOJA Live in Hong Kong 2027 〜The First Harmonic Junction》將於2027年1月9日（星期六）在香港PORTAL舉行，會在uutix、bilibili會員購開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日
優惠碼：MORETICKETS108
Ms.OOJA演唱會2027香港 | 詳情
演唱會日期：2027年1月9日（星期六）
演唱會時間：17:30入場 / 18:00開演（香港時間）
演唱會地點：香港PORTAL（香港九龍新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 1樓）
門票價錢：HKD$999；HKD$899※視線不佳區
特典內容：演出結束後全場可參與握手會，並由藝人親自遞送親筆簽名明信片乙張
Ms.OOJA演唱會2027香港 | 門票公售
公開發售平台：uutix、bilibili會員購
公開開賣時間：待公佈