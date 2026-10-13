周柏豪生日限定演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

【周柏豪 • THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章粉絲見面演唱會 - 澳門站（生日限定場）】將於2026年11月7日（星期六）在威尼斯人綜藝館舉行，會在大麥、金光票務、貓眼、uutix、Trip.com、Klook、MPay、澳門售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

優惠碼：MORETICKETS108

周柏豪最近在舉行「The Blooming Chapter 綻放之章」粉絲見面演唱會。（IG@punkhippie）

周柏豪演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026 年11月7日（星期六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：MOP/HKD $1380（附送應援手燈）/ $1080 / $880 / $680 / $480

RMB 1180（附送應援手燈）/ 900 / 740 / 570 / 400

【周柏豪 • THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章粉絲見面演唱會 - 澳門站（生日限定場）】海報（IG@bestshinechina）

周柏豪演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台：大麥、金光票務、貓眼、uutix、Trip.com、Klook、MPay、澳門售票網

公開開賣日期：10月15日

公開開賣時間：12:00pm

【周柏豪 • THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章粉絲見面演唱會 - 澳門站（生日限定場）】限定福利（IG@bestshinechina）

周柏豪演唱會2026澳門 | 粉絲福利

壽星有禮

11月壽星享驚喜生日禮

綻放巡演禮物｜人人有份

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幸運合影撕撕樂（100個1V1合影機會）

全新互動｜近距離接觸

柏豪和觀眾們台上台下近距離互動

延伸T台+左右兩側平台

全新舞台視覺體驗，浪漫觸手可及

生日限定周邊｜澳門率先登場

生日限定版PH公仔、萬能閃卡上線

【周柏豪 • THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章粉絲見面演唱會 - 澳門站（生日限定場）】官方周邊商品（IG@bestshinechina）

周柏豪演唱會2026澳門 | 座位表

【周柏豪 • THE BLOOMING CHAPTER 綻放之章粉絲見面演唱會 - 澳門站（生日限定場）】座位表（IG@bestshinechina）

周柏豪演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。