許志安爵士音樂節2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

許志安《國泰西九爵士音樂節：許志安》音樂節將於2026年11月14日（星期六）在戲曲中心大劇院舉行，會在Cityline、戲曲中心票務處開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



許志安音樂節將於2026年11月14日（星期六）在戲曲中心大劇院舉行（西九文化區）

許志安音樂節2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年11月14日（星期六）

演唱會時間：晚上8時（約1小時30分鐘，不設中場休息）

演唱會地點：戲曲中心大劇院

門票價錢：（港幣$）$980、$780、$580

手續費：Cityline網上購票 每張$12

Cityline電話購票 每張$15

許志安音樂節2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Cityline、戲曲中心票務處

公開開賣日期：2026年10月14日（星期三）

公開開賣時間：上午11時

*每次交易最多限購四張門票。

許志安音樂節2026香港 | 座位表

西九文化區戲曲中心大劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

許志安音樂節2026香港 | 座位表

許志安音樂節2026香港 | 座位表

許志安音樂節2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。