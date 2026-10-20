姚焯菲Chantel演唱會2026澳門｜門票優先公售攻略+連結+座位表

姚焯菲《Chantel 想飛 Live Concert 2026 澳門站》演唱會將於2026年12月26日（星期六 ）在「銀河度假」 - G box舉行，會在Patotix優先開賣門票，並會在銀河票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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姚焯菲《Chantel 想飛 Live Concert 2026 澳門站》演唱會海報（FB@Galaxy Resort 銀河度假﻿）

姚焯菲演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年12月26日（星期六 ）

演唱會時間：晚上八時

演唱會地點：「銀河度假」 - G box

門票價錢：澳門元／港元 VIP 1080 / 680

優先訂票平台：Patotix、鄰住買

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姚焯菲《Chantel 想飛 Live Concert 2026 澳門站》演唱會座位表（FB@Galaxy Resort 銀河度假﻿）

姚焯菲演唱會2026澳門 | Patotix優先購票

優先訂票渠道：Patotix

門票發售時間：2026年10月21日10:00am

姚焯菲演唱會2026澳門 | 鄰住買優先購票

優先訂票渠道：鄰住買

門票發售時間：2026年10月21日10:00am

姚焯菲演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：銀河票務、大麥

公開開賣日期：2026年10月27日

公開開賣時間：上午10點起

姚焯菲演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。