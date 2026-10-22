林憶蓮開騷意外被捕捉黑面目露兇光鬧人　曾因完美主義被指難搞

現年60歲的樂壇天后林憶蓮神隱4年後去年復出舉行演唱會，今年5月完成香港啟德主場館兩場演唱會後繼續進行巡唱。日前林憶蓮在上海開騷，有不少粉絲將當日的演唱會片段分享到社交平台，意外捕捉到憶蓮黑面鬧人的畫面，隨即掀起熱議。

「迴響 Resonance」意味著聲音的回蕩，巡演將以時空交錯為主軸，帶領大家回溯林憶蓮的音樂旅程。

林憶蓮神隱4年後去年復出舉行演唱會，今年5月完成香港啟德主場館兩場演唱會後繼續進行巡唱。（小紅書）

林憶蓮上海開騷意外被捕捉黑面怒啤鬧人

在網民分享的片段中可見，林憶蓮穿上優雅的白色歌服，從台下升降台緩緩地升上來。期間憶蓮眼神凌厲一度黑面，更口中念念有詞地罵疑似工作人員，意外觸發網民熱議。有大批網民都很好奇，究竟誰激怒了林憶蓮：「究竟是誰把我們Sandy姐氣成這樣」、「她對舞台和藝術的要求很高」、「眼睛瞪到這麼大！」、「成功的人都是有要求的 很正常」、「感覺好兇 不過畢竟是天后 可以原諒」。

林憶蓮上海開騷意外被捕捉黑面怒啤鬧人。（小紅書）

有大批網民都很好奇，究竟誰激怒了林憶蓮。（小紅書）

林憶蓮過去曾因完美主義被指難搞。（小紅書）

林憶蓮曾被指最挑剔的合作對象

林憶蓮在樂壇打滾多年，以「極度追求完美」見稱，亦因為對作品標準及要求極高而被合作夥伴貼上「難搞」或「難合作」的標籤。填詞人林夕曾公開表示，林憶蓮是他遇過最難應付、最挑剔的合作對象。他透露當年為林憶蓮填寫《再見悲哀》歌詞時，被她要求足足修改8個版本，更令林夕一度陷入嚴重的自我懷疑與信心危機。

不過林憶蓮的好友兼合作多年的音樂總監倫永亮曾在電台節目中回林憶蓮難搞的說法，他解釋林憶蓮在工作時非常認真、要求極高、追求完美，但這完全是出於對專業的堅持，絕非私底下的傲慢或難相處。