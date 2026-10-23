張敬軒澳門演唱會2026聖誕跨年｜門票最平$780起+購票連結+座位表

張敬軒 x 澳門中樂團《Unplugged · 盛樂》演唱會將於2026年12月24日及12月31日（星期四）晚上9:30、2026年12月25–26日及2027年1月1–2日（星期五至六）晚上8:00在倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、UUTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

張敬軒澳門演唱會（IG@hinscheung）

張敬軒演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年12月24*-26日 (星期四-六) 、31日* (星期四) ，及2027年1月1-2日 (星期五-六)

演唱會時間：12月24日及31日為晚上9時半，其餘場次為晚上8時

演唱會地點：倫敦人綜藝館

門票價錢：（MOP / HKD）VIP $1,780 / A 區 $1,480 / B 區 $1,080 / C 區 $780

張敬軒演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：金光票務、澳門售票網、UUTIX

公開開賣日期：2026年10月28日（星期三）

公開開賣時間：下午3時

張敬軒。（香港01攝）

張敬軒演唱會2026澳門 | 座位表

演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。