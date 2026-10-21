KARA演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

KARA「Once Again·再會澳門」GlowStage in Macau演唱會將於2026年10月28日在「澳門百老匯」-百老匯舞台 舉行，會在銀河票務、大麥、MAISEAT、UUTIX、澳門通、快達票、Trip.com、貓眼、澳門售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

優惠碼：MORETICKETS108

KARA演唱會（FB@Broadway Macau 澳門百老匯）

KARA演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年11月28日

演唱會時間：晚上19:00

演唱會地點：「澳門百老匯」-百老匯舞台

門票價錢：澳門元1288/1088/888，人民幣1088/888/688

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KARA演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：Trip.com 、銀河票務、大麥、MAISEAT、UUTIX、澳門通、快達票、貓眼、澳門售票網

公開開賣日期：10月28日

公開開賣時間：下午15:58

KARA（IG/@kkangjji_）

KARA演唱會2026澳門 | 福利

【疊加禮包購買規則】

1. 疊加禮包屬於額外付費項目，不含門票；購買及權益兌換需持有有效門票。

2. ‼️禮包僅大麥APP獨家發售‼️，全平臺購票觀眾都需前往大麥APP購買。✅大麥購票用戶：直接在本場大麥演出詳情頁點擊禮包圖片即可進入加購頁面。

3. 禮包在門票開票後擇期單獨開售，開售時間官方另行通知。

4. 僅可購買所持票檔對應的禮包，不可跨檔；共5款禮包，每人限購2項，每項限1份。

6. 禮包售完無補，僅演出取消可退款，個人原因不支持退款。

7. 主辦方擁有最終解釋權。

粉絲福利（FB@Broadway Macau 澳門百老匯）

KARA演唱會2026澳門 | 座位表

KARA演唱會2026澳門座位表（FB@Broadway Macau 澳門百老匯）

KARA演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。