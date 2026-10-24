ERROR粉絲見面會2026香港｜門票$580起搞中西婚禮兩場 即睇座位表

ERROR《ERROR 嚟緊就婚 捌周年 起碼影張相留念大囍宴》粉絲見面會將於2026年12月2日在TIDES舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

ERROR粉絲見面會（IG@makers.weare）

ERROR粉絲見面會2026香港 | 詳情

粉絲見面會日期：2026年12月2日

粉絲見面會時間：第一場 - 西式觀禮: 15:00，第二場 - 中式婚禮: 20:15

粉絲見面會時間：TIDES

門票價錢：親朋密友區：$780 、同事區：$580 (視線受阻位置)、同事同學朋友區：$580 (部分位置視線受阻)

注意：以上價錢均包括每人1張ERROR合照及小禮物一份

ERROR粉絲見面會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年10月29日

公開開賣時間：中午12時正

注意：不設售票處售票

ERROR（IG@error.weare）

ERROR粉絲見面會2026香港 | 座位表

座位表（IG@makers.weare）

ERROR粉絲見面會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習粉絲見面會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於粉絲見面會的簡單問題。例如粉絲見面會的日期、粉絲見面會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習粉絲見面會基本詳情。