陳奕迅演唱會｜康堤敬佩爸爸仍在挑戰自己　朋友要訂飛︰有啲難度

陳康堤（Constance）跟Kiri T，今日（24/10）到機場出席商業二台舉行的《西加航空 T2跳島遊》活動，二人分別獻唱《要還》及《真的不是故意的》。活動後二人接受訪問，提到爸爸陳奕迅即將開一個錄音演唱會，將過去的專輯重新灌錄一次，康堤都覺得這個決定非常厲害︰「佢做每一個騷，仲係挑戰緊自己，突破好多境界。」今次演唱會更會現場錄音，康堤呼籲大家到時要安靜一點。

Kiri T跟陳康堤（Constance），今日（24/10）到機場出席商業二台舉行的《西加航空 T2跳島遊》活動。（葉志明 攝）

康堤好敬佩爸爸陳奕迅今次音樂會的舉行模式。「佢做每一個騷，仲係挑戰緊自己，突破好多境界。」（葉志明 攝）

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問到康堤最想聽哪一張專輯，會否是自己做封面的《Life Continues...》？「我唔特別熟悉他的專輯有甚麼歌，見到有我想聽嘅歌就會去，亦盡量場場都去支持。」今次演唱會雖然多場次，但由於在演藝舉行，座位較少，而且每場獻唱的歌曲不同，將會相當難買飛，問康堤可接到來自四方八面的訂單？此時身邊的Kiri T立即「自首」︰「我係其中一個！」康堤︰「又冇特別多朋友問，大家都好保守，但今次有啲難，始終係細場，又有好多大熱專輯。」

陳奕迅即將於年底，開一個演唱會，將過去的專輯重新灌錄一次，並作現場錄音。（官方圖片）

陳奕迅於2006年推出的專輯《Life Continues...》，用了康堤兒時照片做封面，當中收錄了《最佳損友》、《落花流水》、《大得太快》等歌曲。

另外，華納唱片來年已決定在維園搞年宵，康堤表示起初在Group Chat見到大家對話，完全唔知發生咩事。「我都有行過，好多人好多嘢食。」問到Kiri T想在年宵賣甚麼？「我想賣糖蔥餅，夠膽你就嚟食。」但事後才發現賣乾貨的攤檔未必可以賣食物，表示要再諗過。至於MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾等人會賣甚麼，Kiri T都表示時候尚早，大家未決定︰「但一定會落去叫賣，唱歌都可以。」