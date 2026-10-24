The Weeknd香港騷首唱新作　Mix王菲神曲《季候風》

加拿大流行巨星The Weeknd (本名：Abel Tesfaye）今晚（24日）正式登陸啟德體育園主場館，展開一連四場的《After Hours Til Dawn Tour》香港站首場演出。現場座無虛席，萬人朝聖，正當全場沉醉於一連串全球熱播神曲之際，The Weeknd 於演出毫無預告下全球首唱全新曲目。更破天荒神級無縫取樣（Sampling）樂壇天后王菲的粵語經典《季候風》，突如其來的「神仙聯乘」瞬間引爆全場數萬樂迷尖叫，片段更以核爆級速度洗版各大社交平台。

The Weeknd香港騷唱新作〈Hong Kong〉。（香港01 攝）

MV特別於香港取景拍攝。（香港01 攝）

新作〈Hong Kong〉。（小紅書圖片）

The Weeknd迷幻R&B融合王菲空靈旋律

今晚演出舞台延續標誌性的末日廢墟城市與未來感巨型雕塑，當氣氛正濃之際，現場大屏幕出現Hong Kong字樣，燈光忽然轉為霓虹燈般的效果。台上響起節奏幽暗深沉的合成器聲浪，伴隨標誌性的迷幻節奏，The Weeknd隨即宣布獻唱特別為這座城市打造的新作。

正當樂迷忙於拿起手機錄影這首從未曝光的單曲時，前奏竟悄然浮現王菲於1993年推出的粵語代表作《季候風》。The Weeknd 將王菲空靈淒美的旋律動機，無縫採樣（Sampling）並融入其招牌式的Dark R&B重低音之中，引得全場樂迷瘋狂尖叫。

The Weeknd迷幻R&B融合王菲空靈旋律。（香港01 攝）

大屏幕首播香港專屬MV

除了神級音源震撼全場，舞台後方的巨型超高清LED屏幕亦同步首播為新歌〈Hong Kong〉量身訂造的香港專屬MV。網民發現原來The Weeknd早前已秘密安排頂尖視覺團隊低調抵港取景。MV將The Weeknd一貫的暗黑美學，與九十年代王家衛電影般的抽格、幽藍色調及倒後鏡光影完美揉合，最後一幕更定格於維多利亞港的濃霧夜景之中。