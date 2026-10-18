The Weeknd密會梁朝偉劉嘉玲　IG私照配王菲神曲致敬《重慶森林》

樂壇天王The Weeknd日前已經抵達香港，準備為月底在啟德舉行的巡迴演唱會《After Hours Til Dawn》作準備，過去曾公開表示喜愛香港的Weeknd在開Show前，率先跟影帝梁朝偉及劉嘉玲相聚共進晚餐，兩位國際巨星難得同框，合照震驚全球樂迷。

梁朝偉劉嘉玲設宴招待The Weeknd。（IG圖片）

The Weeknd親筆寫字感謝梁朝偉劉嘉玲

The Weeknd近事後在IG分享與梁朝偉及劉嘉玲的合照，並特別在菜單卡上親筆寫下文字感謝兩人的款待：「Thank you for an incredible night, your friend the weeknd, to Tony & Carina」。另外，Weeknd在另一帳號分享與梁朝偉交談的合照時，特別選用自己最愛的王菲經典歌曲《夢中人》作為背景音樂，這個彩蛋呼應了梁朝偉主演的《重慶森林》，讓廣大影迷表示驚喜。

三人在維港前合照。（IG圖片）

有不少網民看到照片後都表示驚訝！（IG圖片）

Weeknd特別親筆留下文字感謝梁朝偉及劉嘉玲的款待。（IG圖片）

其實過去Weeknd曾透露自己很喜歡王家衛的電影美學，對於創作方面亦是重要的靈感來源。他曾公開分享王菲 1996年的經典專輯《浮躁》，並多次提及香港文化對其音樂創作的深遠影響。