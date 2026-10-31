獨家｜影帝張家輝回歸樂壇　農曆新年空降紅館開騷一圓歌手夢

影帝張家輝向來以實力演技見稱，先後憑《証人》（2008）及《激戰》（2013）兩次奪得《香港電影金像獎》最佳男主角。與此同時他亦是一位醉心於唱歌的藝人，不單有出過唱片攞過新人獎，更不時在公開場合露一手，唱兩嘴，其唱歌魂一直都在。近年更不時被傳媒追問，可有興趣入紙紅館開騷？《香港01》就收到獨家消息，張家輝已落實於來年農曆年期間，在堪稱香港歌手「聖殿」的紅磡體育館開騷，正式重返樂壇，一圓歌手夢。

張家輝一直以來都沒有掩飾自己鍾意唱歌這個事實，不單在電影上大唱特唱，更時常做演唱會嘉賓。（陳順禎 攝）

張家輝2000年出過唱片，翌年更摘下「叱咤生力軍男歌手獎」，當年未有分金銀銅，生力軍男歌手獎就只有一個。（影片截圖）

農曆年開騷 唔止演唱會咁簡單

《香港01》收到可靠消息，指張家輝將於來年農曆新年（2月）期間，在紅館開騷，而且所有宣傳工作已準備就緒，會於11月正式公布及啟動大型宣傳。雖然張家輝真係好鍾意唱歌，但向來不甘平凡的他，對於今次開騷都有不少想法，有指屆時不會只是一個純唱歌的演唱會，內容一定會令大家意想不到，甚至宣傳方法都會喜出望外。

去年曾踏上陳慧琳的舞台跳唱《眼睛想旅行》，引起觀眾熱烈討論。（資料圖片）

事實上，張家輝一直以來不單在電影上大唱特唱，更會登上契爺胡楓的演唱會做嘉賓唱《忘情水》，又踏上陳慧琳的舞台跳唱《眼睛想旅行》，每次均引起觀眾熱烈討論。近日，他在《我阿爹想旅行》的慶功宴上，又歌興大發，大唱鄭伊健金曲，只是一時搞亂唱錯陳小春的《戰無不勝》，場面搞笑。

張家輝曾經向傳媒表示會在外地先開騷︰「聽聞會喺歐美、蘇格蘭、墨西哥嗰邊……尼亞加拉大瀑布都傾緊。」（葉志明 攝）

亂吹之中有玄機

其實張家輝開騷都有跡可尋，以往每當傳媒鼓勵他開演唱會時，他總是婉拒表示冇意思。直至最近，口風開始軟化，再次被問及時，會以講笑形式表示經理人正在安排中，並計劃先在外地打響聲勢，再凱旋返香港開。張家輝︰「我聽聞會喺歐美、蘇格蘭、墨西哥嗰邊……尼亞加拉大瀑布都傾緊，睇下搞成點，搞得掂就開。會開露天，Rock n Roll嗰種。」當中真真假假原來話中有話。