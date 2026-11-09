黎明演唱會2027｜澳門連開2場門票$588起＋購票攻略/連結＋座位表

《黎明ROBBABA演唱會2027 - 澳門站》將於2027年1月23及24日（(星期六及星期日） 在銀河綜藝館舉行，會在Klook優先發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



黎明演唱會。（葉志明 攝）

黎明澳門演唱會2027 | 詳情

演唱會日期：2027年1月23及24日（星期六及星期日）

演唱會時間：20:00

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：澳門元/港幣 1,688/1,388/1,188/888/588

《黎明ROBBABA演唱會2027 - 澳門站》海報（Facebook@Galaxy Resort 銀河度假）

黎明澳門演唱會2027 | 建行 (亞洲)信用卡優先購票

1.建行 (亞洲)信用卡優先購票

優先訂票渠道：建行 (亞洲)信用卡優先購票

門票發售時間：12月7日 12:00 – 20:00

適用信用卡：建行 (亞洲) eye+ Visa Infinite Card、建行 (亞洲) Visa Infinite 信用卡及建行 (亞洲) 銀聯鑽石 Prestige 信用卡

2.建行 (亞洲) 信用卡（商務卡除外）

適用信用卡：所有建行 (亞洲) 信用卡（商務卡除外）

門票發售時間：12月8日 12:00 – 12月9日 20:00

黎明澳門演唱會2027 |Klook優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：12月10日 12:00 – 12月11日 20:00

今年年初黎明一共開十場紅館演唱會。（葉志明 攝）

黎明澳門演唱會2027 |公售

公開發售平台 ：銀河票務、大麥、貓眼、Trip.com、Klook

公開開賣日期：12月14日

公開開賣時間：12:00起

黎明澳門演唱會2027 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。