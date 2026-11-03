Ella陳嘉樺演唱會2027｜澳門連開2場門票$480起+11.17開賣+座位表

陳嘉樺【澳門威尼斯人榮譽呈獻：2027 Ella陳嘉樺 It’s Me艾拉主意巡迴演唱會】演唱會將於2027年1月9日（星期六）、1月10日（星期日）在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、大麥網、貓眼、澳門售票網、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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陳嘉樺演唱會將於2027年1月9日（星期六）、1月10日（星期日）在威尼斯人綜藝館舉行（FB@Venetian Macao 澳門威尼斯人）

Ella陳嘉樺演唱會2027澳門 | 詳情

演唱會日期：2027年1月9日（星期六）、2027年1月10日（星期日）

演唱會時間：晚上8時（星期六）、晚上7時（星期日）

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：（澳門幣／港幣）VIP $1,380｜A 區 $1,180｜B 區 $980｜C 區 $680｜D 區 $480

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Ella陳嘉樺演唱會2027澳門 |公開發售

公開發售平台 ：金光票務、大麥網、貓眼、澳門售票網、uutix

公開開賣日期：2026年11月17日（星期二）

公開開賣時間：中午12:00

Ella陳嘉樺演唱會2027澳門 | 座位表

官方暫未公佈座位表，請先參考盧廣仲《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver.》澳門演唱會座位表

官方暫未公佈座位表，請先參考盧廣仲《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver.》澳門演唱會座位表（IG@teamear_music）

Ella陳嘉樺演唱會2027澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。