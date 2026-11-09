鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻、小魏魏嘉瑩田中馬拉松熱情開唱

最具指標性的運動盛事「2026台灣米倉田中馬拉松」，近日集結鼓鼓呂思緯、蕭秉治、蕭景鴻、小魏魏嘉瑩及麋先生，以音樂為選手之夜「520心田中音樂節」揭開熱血序幕，接力開唱吸引萬人嗨翻全場！號稱田中馬拉松「永久顧問」的任賢齊，今年因工作行程無法親自到場，特別號召同門師弟妹共襄盛舉，更邀來好兄弟九孔擔任活動主持人，透過音樂與歡笑為田中注入滿滿活力，讓來自各地的跑者與歌迷在賽前感受滿滿熱情，為隔日賽事蓄積能量。

鼓鼓寵粉翻過圍欄走入人群 拿起歌迷的泡泡槍一起合唱〈當我變成我們〉。（公關提供）

小魏魏嘉瑩邀觀眾為參賽跑者打氣

小魏魏嘉瑩一連帶來〈我要把眼淚當汽水〉、〈藍色眼睛〉、〈快出來玩〉、〈喜歡我吧〉等多首人氣歌曲，熱情邀請現場觀眾以歡呼與合唱聲為參賽跑者及所有到場民眾加油打氣。唱到〈快出來玩〉時，她也分享歌曲想傳達的意義：「這首歌是鼓勵大家多多出來走走，就像大家出來參加馬拉松，或是只要有出來玩也很好！」希望透過輕快歡樂的音樂，鼓勵大家走出家門、享受生活，也為這場年度運動盛事增添更多歡樂氣氛。

小魏魏嘉瑩拿起吉他獻唱〈我要把眼淚當汽水〉、〈喜歡我吧〉。（公關提供）

蕭景鴻直呼回到第二故鄉

首次來到田中馬拉松的蕭景鴻，開心分享自己其實算是「半個彰化人」，笑說：「小時候爸爸在社頭開工廠，姊姊現在也嫁到這邊，今天是來到熟悉的地方，也算是我第二個故鄉！」這次他帶來新專輯歌曲〈適當〉、〈Love Song〉，更特別獻唱五月天的〈勇敢〉，為隔日即將挑戰賽事的跑者加油打氣，希望大家都能勇敢突破自我、順利衝過終點。他也向現場許下承諾，希望未來如果訓練允許，能夠親自加入跑者行列，與大家一起挑戰馬拉松，也希望大家都能創下好成績跑完全程。最後蕭景鴻帶來〈背光的角色〉並暖心送上祝福：「希望大家不是背光的角色，而是面著光跑向終點！」

蕭景鴻首登田中馬拉松音樂節 自封「半個彰化人」直呼回到第二故鄉。（公關提供）

呂思緯特別翻唱〈對面的女孩看過來〉

已連續第三年參與「520心田中音樂節」的鼓鼓呂思緯，去年曾與任賢齊一起逛田中迎媽祖，更承諾要帶著新專輯再回到田中，今年果然說到做到，不僅帶來新專輯《Vitamin G》與12/26將在台北流行音樂中心開唱的《我現在又在想你了》演唱會資訊，更演唱新歌〈透明傘〉、〈警戒線〉，還準備限定簽名海報送給田中的朋友，甚至翻越護城河柵欄走入觀眾席，與大家近距離合唱〈當我變成我們〉。鼓鼓也分享，任賢齊這次更特別致電，請他代為向每一位參與演出的歌手表達感謝：「齊哥前幾天打電話跟我說『謝謝你到田中，也要幫我謝謝秉治、小魏、阿弟、麋先生跟所有人！』想說我們唱自己的歌他還要向我們道謝，真的很溫暖！」字句間流露出任賢齊對師弟妹們的重視與感謝。鼓鼓這次也特別翻唱任賢齊的經典歌曲〈對面的女孩看過來〉，邀請全場一起跟著副歌舞動，看到大家整齊又賣力地跳完，他也相當滿意，笑說：「我要把影片傳給齊哥，明年讓他來跳！」隔空向任賢齊喊話，為演出增添滿滿歡樂與話題。

鼓鼓呂思緯翻唱任賢齊〈對面的女孩看過來〉與全場一起可愛跳舞。（公關提供）

蕭秉治透露正在籌備新專輯

第二度參與「520心田中音樂節」的蕭秉治，目前正積極籌備全新創作專輯，也趁著演出向大家許願：「希望明年還有我！」一連帶來〈勝利人生〉、〈偷偷的〉等歌曲，立刻獲得全場熱烈回應與超大聲合唱，更特別選唱最應景的〈520〉，讓現場瀰漫浪漫氣氛，蕭秉治也開心表示：「大家真的很熱情，很開心可以唱歌給你們聽！」此外，他也特別邀請好夥伴鼓鼓呂思緯上台合體組成GX，驚喜帶來〈超人披風〉、〈射手〉，兩人默契十足的演出再度掀起全場高潮，也讓歌迷直呼過癮！

蕭秉治積極籌備全新專輯 許願明年還有我。（公關提供）

麋先生獲觀眾驚喜投餵

麋先生過去為了重新詮釋任賢齊的經典歌曲〈再出發〉，特別完成齊哥開出的交換條件「參加田中馬拉松」，全員當年更熱血跑完半馬22公里，與田中馬拉松結下深厚緣分。今年再度回到「520心田中音樂節」，一連帶來〈廢廢〉、〈四不像〉、〈壞蛋〉、〈無所謂明天還有多壞〉、〈鹹酸苦汫〉等多首歌曲，讓現場歌迷聽得過癮。由於舞台旁就是熱鬧的美食攤位，他們笑說：「邊唱邊能聞到陣陣烤香腸味道！」沒想到話才剛說完，立刻有熱情觀眾拿著烤好的香腸上台，讓麋先生又驚又喜，直呼田中的朋友真的太熱情！最後，他們也特別帶來與田中馬拉松有著深厚淵源的〈2020再出發〉及加碼演唱〈嗜愛動物〉，為演出留下別具意義的收尾，也祝福所有跑者隔天都能順利完賽、享受這場熱血賽事。