NewJeans出道機密合約外洩曝光　未來恐遭公司終身AI複製肖像

韓國超人氣女團NewJeans與所屬廠牌ADOR（母公司HYBE）的解約風波持續發酵。早前五位成員以「留在公司只會延長精神痛苦」為由宣布解除專屬合約，震撼全球K-pop產業。《紐約時報》近日取得NewJeans出道前簽署的機密合約，揭露這份在成員年僅14至17歲時簽下的條款內容異常苛刻，不僅涉嫌刪除政府保障未成年藝人的關鍵權益，甚至連合約期滿後的聲音肖像與AI複製權亦可能全歸公司所有，隨即在網上掀起軒然大波。

NewJeans機密出道合約遭外洩。（gettyimages）

NewJeans為韓國HYBE旗下廠牌ADOR於2022年推出的女子音樂團體。（gettyimages）

NewJeans出道機密合約曝光

據報道，韓國政府官方原本備有「大眾文化藝術人標準專屬合約」範本，明確列明保障未成年藝人的受教育權、身心健康權及充足睡眠時間。然而，NewJeans當年簽署的合約中卻悉數刪去相關保障字眼，並加入諸如禁止「態度不真誠」、禁止進入「不適當的戀愛關係」以及嚴禁批評所屬廠牌等主觀限制條款。更引起業界譁然的是，報道指即便合約在2029年屆滿，ADOR仍被賦予繼續銷售既有作品、大幅削減分潤予成員的權利，甚至擁有無限期使用成員姓名、肖像、字跡以及利用AI技術複製其聲音與開發聊天機器人的權限。受訪的首爾娛樂法專家盧宗彥律師直言，該合約對藝人自由的限制程度，在近年主流大廠牌中極為罕見。

NewJeans世紀解約戰擴大。（gettyimages）

NewJeans約滿後權益恐遭全面收割

曾代理Britney Spears及Cardi B等巨星的美國資深娛樂法律師Dina LaPolt在報道中分析，此類全面掌控藝人生活的合約在歐美早已成為歷史遺物，但在K-pop產業中，經理人公司集唱片公司、經理人與監護人於一身，掌控著偶像從日常著裝、髮型到私生活的方方面面，稍有不從便隨時面臨被換掉的命運。事件曝光後，不少歌迷痛斥娛樂巨頭將未成年少女視作賺錢工具，呼籲正視南韓造星體系長年以來的剝削與壓榨文化。

NewJeans約滿後權益恐遭全面收割。（gettyimages）

ADOR強調使用AI需個人同意

面對排山倒海的輿論批評，HYBE與旗下廠牌ADOR迅速發表聲明展開全面反擊，痛批相關報道斷章取義。ADOR強調，HYBE旗下所有廠牌一向恪守法律，當年除了簽署主合約外，亦另行與成員簽訂了符合國家標準的「青少年附加協議」，當中完整涵蓋睡眠權、休息權與受教育權等各項未成年保障，並已委任專屬保護負責人。針對爭議最大的「AI聲音與肖像永久使用權」，ADOR澄清任何涉及AI技術的商業開發，依法律規定均必須事先徵得藝人個別同意，絕不可能擅自濫用。至於解約違約金的計算方式，其經濟效果亦與政府標準合約無異。

此外，ADOR更將矛頭直指前代表理事閔熙珍。ADOR在聲明中明確指出，這份於2022年定案的專屬合約並非現任管理層草擬，當年主導合約草案制定並與成員家長展開長達三個月深度協商的正是閔熙珍本人及其團隊，過程完全透明且獲得家長認可。ADOR對機密合約內容遭外洩並淪為攻擊產業的工具深表遺憾，雙方隔空交火各執一詞，令這場關乎數十億美元產值與藝人自主權的世紀官司，再度陷入白熱化的輿論戰。