LENAMIU粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

LENAMIU 1st FANMEETING IN HONG KONG 粉絲見面會將於2026年12月19日(星期六)在東蒲胡李明靜體育館舉行，會在大麥網、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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LENAMIU粉絲見面會（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

LENAMIU粉絲見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2026年12月19日(星期六)

見面會時間：下午16:00

見面會地點：東蒲胡李明靜體育館

門票價錢：HKD VIP $1988 / A $1388

LENAMIU粉絲見面會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：大麥網、Trip.com

公開開賣日期：11月16日（一）

公開開賣時間：中午12:00起

LENAMIU（IG@lenamiu_ch3）

LENAMIU粉絲見面會2026香港 | 粉絲福利

粉絲福利（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

LENAMIU粉絲見面會2026香港 | 座位表

座位表（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

LENAMIU粉絲見面會2026香港 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。