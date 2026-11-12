WE LOVE LIVE跨年演唱會2026澳門｜門票最平$780起!附連結+座位表

《WE LOVE LIVE》跨年演唱會將於2026年12月31日及2027年1月1日在澳門新濠影滙綜藝館舉行，亞洲舞王羅志祥聯同姜濤、陳卓賢、ROVER、 范卓賢登陸澳門新濠影滙綜藝館，打造跨年重磅音樂盛事！屆時會在HK Ticketing、新濠影滙及大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《WE LOVE LIVE》跨年演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年12月31日晚上9時30分及2027年1月1日晚上7時

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：（澳門幣 / 港幣）A 區$2,080｜B 區 $1,680｜C 區 $1,380｜D 區 $780

⁠演出陣容：羅志祥、姜濤、陳卓賢Ian、ROVER、范卓賢（Jacky）

《WE LOVE LIVE》海報（Facebook@快達票 HK Ticketing Official）

《WE LOVE LIVE》跨年演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台 ：HK Ticketing、新濠影滙、大麥

公開開賣日期：11月12日 (星期四)

公開開賣時間：下午4時

《WE LOVE LIVE》跨年演唱會2026澳門 | 座位表

《WE LOVE LIVE》座位表（Facebook@快達票 HK Ticketing Official）

《WE LOVE LIVE》跨年演唱會2026澳門 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。