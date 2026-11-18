《2026年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，現正公開接受投選叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合最後5強，早前古天樂、宣萱憑合唱歌《無時空之戀》入到最後10強，現要由10強拉票爭取晉身最後5強。古天樂旗下頻道「古添樂」便拍影片拉票，而古生作為老闆，更順道幫宣萱及農夫加持，不過手法就非常獨特，選用對方的黑圖拉票。

古天樂在旗下頻道「古添樂」拍片拉票。（影片截圖）

古天樂幫自己拉票時，就放出靚仔相。（影片截圖）

影片一來，主持吳肇軒向古生表示要為佢入叱咤5強拍片，然後古生就拿出自己張型仔相拉票︰「我今年以歌手身份喺紅館開咗個演唱會，仲出埋碟，仲要！畀我入埋叱咤，如果你鍾意佢支持佢就投佢一票。仲有，如果你每畀一個Like就扣員工100蚊人工。」似乎係反擊員工私自放大假。

去到幫宣萱拉票，就使出叉鼻黑圖。（影片截圖）

古天樂強調︰「呢張相佢自己拍，完全唔關我哋事。」（影片截圖）

去到幫宣萱同農夫拉票，古生就拎出一張宣萱將兩隻手指插住鼻哥窿嘅黑圖，作另類拉票︰「呢個就宣萱，呢張相佢自己拍，完全唔關我哋事。」而去到農夫就更離譜，索性用一張真農夫相，跟陸永、C君完全冇關。最後，古生都呼籲大家Like完呢條片就去投票，大家想1月1日見到古天樂宣萱齊齊上叱咤台，就記得踴躍投票。本周五（20/11）5強投票截止。