《MyGO!!!!!》是日本女子搖滾樂隊，屬於日本跨媒體製作《BanG Dream!》的一部分。《MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」- 香港還想編 》演唱會將於2027年1月3日（星期日）在亞洲國際博覽館5號展館舉行，會在KKTIX、攜程、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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MyGO!!!!!是日本女子搖滾樂隊，屬於日本跨媒體製作《BanG Dream!》的一部分。（BanG Dream! Official Website）

點擊大圖查看《MyGO!!!!!》成員：

作為一支同步「現實」與「虛擬」的2.5次元樂隊，轉眼MyGO!!!!!已走過快五年。（BanG Dream! Project）

MyGO!!!!!演唱會2027香港 | 詳情

演唱會日期：2027年1月3日（星期日）

演唱會時間：19:00（預定）

演唱會地點：亞洲國際博覽館5號展館

門票價錢：HK$1788 - A；HK$1488 - B；HK$988 - C；HK$788 - D（全場企位 All Standing）

MyGO!!!!!演唱會2027香港 | 公售

公開發售平台 ：KKTIX、攜程、Trip.com

公開開賣時間：2026年11月25日中午12時

MyGO!!!!!演唱會2027香港 | 座位表

《MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」- 香港還想編 》演唱會座位表（IG@eupd_official）

《MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」- 香港還想編 》演唱會海報（IG@eupd_official）

本次香港公演特別準備了兩款紀念特典：

全場特典｜香港公演紀念 2027 年月曆 ×1

內附全體成員的印刷簽名及專屬寄語，並特別標記每位成員的生日，別具紀念價值。

香港公演紀念特典：2027年月曆（IG@eupd_official）

門票額外特典｜香港公演紀念 Big T-shirt ×1

凡購買HK$1788 - A、HK$1488 - B門票，即可獲贈香港公演紀念 Big T-shirt。採用時尚 Oversize 版型設計，風格簡約俐落，兼具造型感與日常穿搭實用性

香港公演紀念特典：Big T-shirt（IG@eupd_official）

※每個帳號最多限登記兩張票券，每個證件號碼僅限登記一次。

※抽選階段之入場序號較公開售票階段靠前，有關入場序號以隨機方式編配；公開售票階段之入場序號則按對應平台在各平台分配入場序號區間內按購票次序編配，各票務平台所分配的入場序號均採公平方式處理，敬請留意。

※企位觀眾須按照門票上列明的入場序號，依次序排隊入場。如對應企位等候區已開始安排觀眾進場，其後才到達的觀眾，其門票上的入場序號將不再適用，並須待該企位等候區原有入場序號的觀眾完成進場後，方可進場。

*以上措施可能按現場實際情況而有所變更，具體排隊時間將於日後公開。

MyGO!!!!!久违的來香港開LIVE，帶來新视觉服装登台。（BanG Dream! Project）

《MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」- 香港還想編》演唱會將於11月25日中午12時正式公開售票！（BanG Dream! Project）

※KKTIX公開售票由11月25日12:00開始，直至售完或演出開始/結束為止。12月21日12:00至12:10（預計）將短暫停售，入場序號於12:10後陸續發放。平台使用動態QR code入場，入場序號按購票次序於平台入場序號分配區間內編配。

※攜程（Trip.com）第一輪公開售票：11月25日12:00～12月17日12:00，售完即止；第二輪是否舉行將另行公布。攜程（Trip.com）公開發售為預售票，須於演出當日在[取票處]憑本人實名身份證件及[攜程QR Code]換領實體門票入場；入場序號須現場確認，且無法保證連號，敬請留意。

MyGO!!!!!演唱會2027香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。

MyGO!!!!!演唱會2027香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。