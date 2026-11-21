《2026 MAMA頒獎禮》今日假日本大阪京瓷巨蛋圓滿落幕，傳奇天團BIGBANG成為全場焦點，憑《BiiiG》奪得「最佳MV」及「年度音樂願景獎」，G-Dragon更以飄逸長髮新造型全球首唱新歌《GiiiRIP》，領獎時笑喊留長髮辛苦獲太陽及大聲搞鬼撥髮，盡顯深厚兄弟情；太陽亦憑《LIVE FAST DIE SLOW》勇奪個人舞蹈獎，致辭時因工作錯過愛子生日而哽咽向妻兒致歉，場面感人。新生代方面，怪物新人男團CORTIS憑《REDRED》連掃三獎淚奪「年度歌曲」，更以出道僅1年3個月之姿創下《第68屆日本唱片大獎》最快獲獎紀錄；此外BTS再添「年度專輯」、IVE榮膺「最佳女團」、重組限定團I.O.I與華莎等均滿載而歸，為今屆盛典畫下完美句點。

BIGBANG首唱新歌《GiiiRIP》。（直播截圖）

GD長髮新造型吸睛十足。（X@DAESUNG）

IVE（IG@mnet_mama）

BIGBANG橫掃大獎兼全球首唱《GiiiRIP》

BIGBANG先憑話題新歌《BiiiG》強勢奪得「最佳MV」，隨後更在頒獎禮舞台上全球首度獻唱昨日（20日）才正式發行、由GD參與詞曲創作及太陽填詞的全新力作《GiiiRIP》。演出期間GD破格以一頭飄逸長髮造型驚艷全場。其後三子再下一城捧走「年度音樂願景獎」，站上領獎台的GD隨即卸下高冷形象，幽默笑言留長髮非常辛苦，身旁的太陽與大聲見狀即刻發揮搞笑本色，七手八腳為他整理撥弄長髮，自然流露的深厚兄弟情引得全場爆笑。

BIGBANG橫掃大獎。（直播截圖）

太陽奪個人舞蹈大獎深情感謝愛妻

除了團體殊榮，太陽亦憑個人作品《LIVE FAST DIE SLOW》勇奪「最佳個人男子舞蹈表演」。他在發表感言時特別向愛妻閔孝琳及家人深情致謝，期間提到上星期正值寶貝兒子生日，自己卻因繁忙工作未能抽身陪伴在側，鐵漢柔情的他一時感觸哽咽落淚，並連聲向家人致歉，真摯告白贏得全場如雷掌聲。他亦不忘向身旁的GD與大聲致意，感性直言正因為有二人的並肩同行，才成就了今日的BIGBANG。

太陽深情感謝愛妻閔孝琳並致歉因工作錯過愛子生日。（X@TAEYANG）

怪物新人CORTIS連掃三獎淚奪「年度歌曲」

人氣爆燈的新人男團CORTIS憑大熱作品《REDRED》成功摘下最高榮譽之一的「年度歌曲」大獎，成員上台領獎時激動得眼泛淚光。連同早前已收入囊中的「最佳舞蹈表演男子組合」及「TOP10最佳歌曲」，CORTIS憑一曲連掃三獎成大贏家。與此同時，今日公布的《第68屆日本唱片大獎》得獎名單中，CORTIS亦與日本組合CUTIE STREET及Number_i一同獲頒「特別國際音樂獎」，出道至今僅1年零3個月的他們，一舉創下該獎項歷來最短時間獲獎的輝煌紀錄。

CORTIS憑《REDRED》奪「年度歌曲」（直播截圖）

BTS再添「年度專輯」大獎盡顯王者地位

繼首日盛典由BTS及ENHYPEN分奪「年度藝人」及「FANS' CHOICE年度大賞」後，今日次日典禮上BTS再度發威，憑專輯《ARIRANG》強勢捧走「年度專輯」大獎。其他獎項方面，載譽重組的限定女團I.O.I憑《Suddenly》奪得「TOP10最佳歌曲」勾起無數回憶；LE SSERAFIM與J-Hope合作的《Spaghetti》勇奪「最佳合作」；ILLIT憑《It’s Me》贏得「最佳舞蹈表演女子組合」；華莎憑《Good Goodbye》兼奪「最佳個人歌唱演出」及「TOP10最佳歌曲」；而昨日已力壓BLACKPINK及LE SSERAFIM獲封「最佳女團」的IVE，今日亦憑《Bang Bang》入選「TOP10最佳歌曲」，男團ZEROBASEONE則奪得「最喜愛跳唱組合」。

BTS因正忙於《ARIRANG》世界巡迴演唱會，且典禮舉辦期間全員正在台灣高雄進行巡演行程，無法前往日本大阪現場出席。（IG@bts.bighitofficial）