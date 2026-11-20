韓國天團BIGBANG出道20周年企劃再拋震撼彈！所屬經理人公司YG娛樂（YG Entertainment）今早（20日）無預警發布預告海報，宣布3人體制下的全新數碼單曲將於南韓時間今日下午2時（香港時間下午1時）正式上架，並在不足30小時後登上日本大阪舉行的《2026 MAMA AWARDS》舞台。由於組合3天前（17日）剛結束一連4場的香港啟德主場館巡演，消息一出即令大批香港樂迷在網上大嘆可惜，直呼「差3日就能現場聽到新歌首唱」。



BIGBANG所屬經理人公司YG娛樂今早（20日）無預警發布預告海報，宣布3人的全新數碼單曲將於南韓時間今日下午2時（香港時間下午1時）正式上架。（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG3天前（17日）剛結束一連4場的香港啟德主場館巡演，消息一出即令大批香港樂迷在網上大嘆可惜。（IG@bigbang_2xx6）

相隔3個月再推新作 曲名與製作班底暫未透露

YG娛樂今早透過官方網誌公開黑白色調的極簡風格預告海報，畫面僅印有「BIGBANG 2026.11.20.2PM(KST)」字樣，正式宣告成員G-Dragon（權志龍）、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）推出新歌。這是繼今年8月19日發表單曲《BiiiG》並在各大音樂排行榜取得佳績後，3人相隔僅3個月再度推出新作，惟公司目前對歌曲名稱及製作班底均未有透露。

YG娛樂今早透過官方網誌公開黑白色調的極簡風格預告海報，畫面僅印有「BIGBANG 2026.11.20.2PM(KST)」字樣。（IG@bigbang_2xx6）

YG娛樂今早透過官方網誌公開黑白色調的極簡風格預告海報，正式宣告成員G-Dragon（權志龍）、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）推出新歌。（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG今年8月19日發表單曲《BiiiG》並在各大音樂排行榜取得佳績。（IG@bigbang_2xx6）

緊接大阪MAMA壓軸登場 預料首度現場獻唱

《2026 MAMA AWARDS》今明2日（20及21日）於日本大阪京瓷巨蛋（Kyocera Dome Osaka）舉行，本屆以「A Music Interstellar」為主題，並由演員朴寶劍再度擔任主持。根據大會公布的演出安排，BIGBANG將於明日（21日）的「Chapter 2」壓軸時段登場，與IVE、LE SSERAFIM及ZEROBASEONE等人氣組合同場演出。新歌上架不足30小時便緊接大型頒獎禮直播，外界預料3人將於明日舞台首度公開獻唱新曲，為出道20周年紀念活動再添焦點。

BIGBANG將於明日（21日）的「Chapter 2」壓軸時段登場《2026 MAMA AWARDS》。（IG@bigbang_2xx6）

本屆《2026 MAMA AWARDS》以「A Music Interstellar」為主題，由演員朴寶劍再度擔任主持。(IG@bogummy)

BIGBANG與IVE、LE SSERAFIM及ZEROBASEONE等人氣組合同場演出。(IG@ivestarship)

啟德4場剛落幕 港迷社交平台洗版嘆可惜

BIGBANG「XX:COSMOS」世界巡迴演唱會香港站，剛於11月13至15日及17日加場，一連4晚在啟德主場館順利完成；尾場更獲周潤發、梁朝偉及劉嘉玲等影星到場支持，G-Dragon亦在台上公開致謝偶像周潤發。隨著今日推出新歌，組合緊接著於本月27至29日在大阪京瓷巨蛋舉行一連3場演唱會，以及隨後的東京、吉隆坡、高雄與洛杉磯等巡演場次，預料均會將新歌納入歌單。大批香港V.I.P（官方粉絲名稱）在社交平台Threads及Instagram留言表示惋惜：「香港站17號先啱啱完騷，差3日就聽到新歌首唱，真係好揼心！」亦有網民笑言「要即刻睇機票飛大阪或高雄補飛」。

香港站17號先啱啱完騷，差3日就聽到新歌首唱，真係好揼心！ 網民留言

BIGBANG「XX:COSMOS」世界巡迴演唱會香港站，剛於11月13至15日及17日加場，一連4晚在啟德主場館順利完成。（IG@bigbang_2xx6）

隨著今日推出新歌，BIGBANG緊接於本月27至29日在大阪京瓷巨蛋舉行一連3場演唱會，以及隨後的東京、吉隆坡、高雄與洛杉磯等巡演場次，預料均會將新歌納入歌單。（IG@bigbang_2xx6）