上月底推出年度最後一首個人單曲《葬花辭》的樂壇女子組合COLLAR成員Ivy蘇雅琳，日前推出《葬花辭》合唱版本，首次跟樂壇天后級歌手Kay謝安琪合唱。二人難得合作，更以歌曲內容為題，分享對遺憾的看法，作深度交流，期間Ivy不僅大讚對方既溫柔又隨和，更羨慕Kay保養得宜、皮膚超好，直言跟Kay相處過程中，發現大家共通點，就是同樣享受活在當下。

上月底推出年度最後一首個人單曲《葬花辭》的樂壇女子組合COLLAR成員Ivy蘇雅琳，日前推出《葬花辭》合唱版本，首次跟樂壇天后級歌手Kay謝安琪合唱。

提到為何會有今次合作？Ivy透露《葬花辭》由張繼聰作曲，在公司節目巡禮當天，她在後台巧遇Kay，她想自己未必有機會遇到張繼聰答謝對方，於是Ivy鼓起勇氣主動跟Kay聊天，順道表達謝意及表示很喜歡《葬花辭》的曲，「Kay都話佢好鍾意呢首歌，於是我就想邀請佢拍個Reels，一開始係諗住拍個短嘅《葬花辭》宣傳，點知喺各方安排下竟然可以做到全首嘅合唱，其實喺YouTube MV都見到有聰哥同Kay嘅fans留言話想聽吓佢哋嘅演繹，所以今次滿足我嘅同時，亦滿足埋樂迷，好開心！」

《葬花辭》由張繼聰作曲，在公司節目巡禮當天，Ivy在後台巧遇Kay，她想自己未必有機會遇到張繼聰答謝對方，於是Ivy鼓起勇氣主動跟Kay聊天，順道表達謝意及表示很喜歡《葬花辭》的曲，「Kay都話佢好鍾意呢首歌，於是我就想邀請佢拍個Reels，一開始係諗住拍個短嘅《葬花辭》宣傳，點知喺各方安排下竟然可以做到全首嘅合唱。」

而Kay就表示張繼聰花一整天為《葬花辭》寫曲，當天晚上完成後，對方給她細聽，「夜晚佢畀我聽嘅時候，覺得好好聽喎，如果Ivy 暫時未啱用，我自己都可以用喎。」《葬花辭》屬小調作品，Kay認為小調作品的歌曲，特別有一種魅力，她說：「我到而家，每次唱《鍾無艷》，雖然內容同自己無關，但依然產生一種氛圍及一種共鳴。」

《葬花辭》屬小調作品，由舒文監製，Kay認為小調作品的歌曲，特別有一種魅力，她說：「我到而家，每次唱《鍾無艷》，雖然內容同自己無關，但依然產生一種氛圍及一種共鳴。」

《葬花辭》以苦戀為內容，講述一個堅強女仔，愛上一個不應愛的人，從而得出遺憾的結局，而講到遺憾，Ivy自言暫時人生最遺憾，莫過於未有完成護士課程，身旁Kay聞言即表示：「會發生就會發生，會發生就讓它好好發生。每當堅持嘅嘢要好掙扎，就要諗吓係咪未係時機可以得到。我開始冇覺得生活有遺憾，自己少咗去judge事情嘅對錯，其實由1-100有好多可能性，只要唔執着要『最好』嘅決定，因為要做到『最好』，會迫得個人好辛苦。少啲掙扎，多啲聽從自己想法。」

Ivy自言暫時人生最遺憾，莫過於未有完成護士課程，身旁Kay聞言即表示：「會發生就會發生，會發生就讓它好好發生。」她坦言開始冇覺得生活有遺憾：「少咗去judge事情嘅對錯，其實由1-100有好多可能性，只要唔執着要『最好』嘅決定，因為要做到『最好』，會迫得個人好辛苦。少啲掙扎，多啲聽從自己想法。」

此外，Ivy首次與Kay錄歌，她坦言十分緊張，在今次相處過程中，Ivy大讚Kay好溫柔，而且既nice又隨和，「Kay作為樂壇同人生嘅前輩，有好多諗法都inspire到我！亦都發現我哋有一啲共通點，都係比較活在當下、好少後悔嘅女仔。」除此之外，Kay保養得宜的逆齡肌膚，亦令Ivy不禁大讚，「印象好深係坐喺佢隔離，望住佢，忍唔住感慨佢皮膚真係超級好。」