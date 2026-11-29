由掌賞娛樂主辦，一連三場《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》，昨晚在紅磡香港體育館舉行第二場，繼續座無虛席，而Gigi梁詠琪的狀態，比起前一晚更加出色，令現場氣氛倍加熾熱。而第二場親臨力撐Gigi的嘉賓有：林家棟、鄭中基、陳茂賢導演、填詞人陳少琪帶同太太黃靄君與女兒陳明憙，以及Coffee林芊妤、導演文雋等人。



梁詠琪再踏紅館舞台！（官方提供圖片）

Gigi梁詠琪圓夢邀請吳奇隆擔任嘉賓

前一晚有Eason陳奕迅驚喜現身，來到第二場，有久未在港獻聲的吳奇隆。Gigi先跟觀眾分享一個浪漫小故事，她說：「我讀書時期有一段時間，每當我返到屋企，我個電話就會響，攞起個聽筒，係冇人講嘢，只係播住一首歌，呢個情況維持咗一個星期，我而家試吓還原當時嘅情景俾大家睇。」Gigi拿起舞台上的電話後，吳奇隆即驚喜現身舞台，深情唱出他早期出道的廣東歌作品《一天一天等下去》，現場觀眾按捺不住尖叫歡呼。

吳奇隆驚喜現身合唱《一天一天等下去》。（官方提供圖片）

原來吳奇隆對上一次踏上紅館舞台，已經是33年前擔任葉蒨文演唱會的嘉賓合唱《選擇》，今次為Gigi重臨舊地，除了帶給吳奇隆滿滿的回憶，也勾起Gigi少女時代的青澀記憶，她說：「我真係好開心，因為咁多年嚟我都係回味電話筒裡面你嘅歌聲，冇諗到終於有一日喺我演唱會聽到你真人唱俾我聽。」

吳奇隆對上一次踏上紅館舞台，已經是33年前。（官方提供圖片）

難掩興奮心情的Gigi，坦言94年還在求學期間，已很喜歡由吳奇隆主演的電影《梁祝》，估不到多年後的今天，自己與電影中的女主角楊采妮成為了閨蜜，亦請到男主角吳奇隆做她的演唱會嘉賓，感謝二人令她夢想成真。

Gigi坦言求學期間已很喜歡由吳奇隆主演的電影《梁祝》。（官方提供圖片）

難得到來，吳奇隆再唱出經典國語歌《祝你一路順風》，二人還手拖手遊走舞台兩旁的通道，與觀眾近距離接觸和握手，Gigi更搞笑地說：「好開心呀，可以同奇隆喺紅館繞場一周，大家都好掛住你，我就特別掛住你。」

吳奇隆再唱出經典國語歌《祝你一路順風》，二人還手拖手遊走舞台兩旁。（官方提供圖片）

粉絲製造心形燈海送驚喜 Gigi哽咽答謝30年陪伴

轉眼30年，導演團隊構思用顏色代表Gigi幾首經典出道作品，她先以白色長褸出場演繹首支派台作《愛自己》，代表當時的Gigi還是白紙一張，之後換上黃色裇衫唱《短髮》，呼應當時Gigi穿黃色上衣拍攝《短髮》唱片封面。緊接闊51米的屏幕上出現洗衣機的畫像，Gigi再換上紅色短裙唱出《膽小鬼》，同樣是呼應當年到英國拍攝唱片封面的背景陳設和衣服顏色，台下一眾Gigi的鐵粉整晚跟著和唱，尤其是唱《膽小鬼》至其中一句經典歌詞「哎呀呀呀」時，Gigi將咪指向觀眾示意由他們去唱，台下反應踴躍，場面溫馨。

梁詠琪用顏色串連30年經典歌回憶殺。（官方提供圖片）

梁詠琪用顏色串連30年經典歌回憶殺。（官方提供圖片）

一向疼錫歌迷的Gigi，今次特別邀請合作無間的香港著名插畫家 Mickco Chan，以Gigi過往作品造型為藍本，合力設計了多款紀念周邊產品，每站有不同限定造型款式，當中「愛自己」、「today」、「新居」這三個系列，只在香港站發售，已全部售罄。而但凡購物滿$300附送的「特效眼鏡卡」，只要在燈光照耀下，便能折射出七彩心形光芒。原本是Gigi送給大家的小驚喜，昨晚卻成為歌迷反過來感動她的「秘密武器」。當Gigi深情演繹《花火》和《溫柔的存在》、與過去的自己跨時空對唱之際，全場來自世界各地的樂迷齊齊亮起手機燈照向「特效眼鏡卡」，就連紅館內的攝錄機亦加入這次愛心行動，在鏡頭前加入特效卡進行拍攝，令紅館頓時被一片浪漫的七彩心形燈海包圍。置身於這片滿滿的愛意之中，Gigi難掩激動之情，眼泛淚光哽咽答謝：「多謝！多謝你哋陪我走過30年，我會記住你哋！」

各地粉絲前來應援。（官方提供圖片）