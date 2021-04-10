ANSONBEAN夥鄭欣宜合唱新歌　甫見師姐即變怕醜仔：只敢講句加油

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-04-10 00:30

潛質優厚的ANSONBEAN甫一加盟新唱片公司，即獲公司安排與師姐Joyce鄭欣宜合作新歌〈@princejoyce (featuring ANSONBEAN)〉，既然是兩人首次合作，就算Joyce拍攝當天沒有ANSONBEAN的通告，他也十分有誠意地親到現場探班且在一旁靜靜偷師，更非常攪笑的買了一袋香蕉往探班，逗得師姐Joyce開心笑得合不攏咀，Joyce更立即邀請ANSONBEAN在她的IG拍下短片留念。

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ANSONBEAN說：「可以同Joyce合作真係好開心！雖然我同Joyce係分開拍，但係Joyce拍攝果日我都有去探班，不過我只係買咗啲香蕉俾佢，幫佢打吓氣。但我一去到已經俾個好靚好壯觀嘅景嚇親，再見到著住套好靚舞衣嘅Joyce，佢手上的水晶長指甲又好靚，襯起佢好靚好型，搞到我望住佢都有少少緊張，所以只係敢同佢講叫佢加油呀！」

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年紀輕輕的ANSONBEAN平時喜歡跳跳紥但其實非常勤力好學，當一知道要在新MV中演出便立即私底下加操練舞，他説：「MV隻舞唔係好複雜，拍之前兩日開始學，之後我睇住Joyce個MV私底下練咗一日，所以拍攝時大家都滿意我表現，公司同事讚我學得快，其實係我秘密苦練將勤補拙。」

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第一次正式入錄音室錄個人作品的ANSONBEAN直言，在錄音室時自己確實有點緊張，他說：「剛開始錄歌時我係有啲緊張，之後就進入狀態放膽咁唱，自己嘗試花啲心思放多啲自己嘅方法入去，又試吓扮厚啲聲扮大隻佬咁唱，搞到好似演戲咁花功夫。」

師姐Joyce又如何評價小師弟的表現呢？Joyce說：「我同公司都覺得ANSONBEAN好啱呢啲跳舞節奏嘅歌，咁〈@princejoyce〉呢首歌就啱晒啦，佢嘅表現亦都very very good！」

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