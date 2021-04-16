聲夢傳奇︱李克勤大讚參賽者比自己成熟：我啱啱入行好似一嚿飯

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-16 17:50

李克勤今日（16/4）現身電視城，出席歌唱真人騷《聲夢傳奇》排練。身為參賽者主理人，克勤大讚參賽者質素比初入行的自己好：「佢哋個頭開得好好，雖然好似好細個，有啲得14、5歲，但係呢個年代年輕人嘅舞台經驗比較多，抗壓能力同技巧都成熟，而我啱啱入行嗰陣好似一嚿飯咁乜都唔識，兩者真係冇得比較。」

李克勤、衛蘭、JW王灝兒及周柏豪現身《聲夢傳奇》排練現場。（葉志明攝）

作為《聲夢傳奇》的導師，克勤大讚一眾年輕選手成熟。（葉志明攝）

被問到哪一位參賽者較出眾，克勤坦言部份在第一集表現未如理想的學員，在較後集數會展示真正實力：「雖然佢哋有經驗，但係都要雕琢，開咗竅之後就會好唔同。其實同選港姐一樣，賽前肯定有大熱，但係佢哋都未必攞冠軍，因為有啲係當晚演出特別好。」

克勤預告有參賽者在節目中進步神速。（葉志明攝）

第一集播出後，克勤指收到不少對節目的意見，又會與同行互相交流，務求每一集做得更好。他又指自己參考過往曾參與的歌唱比賽，及近期內地的音樂節目，期望能製作一個具香港特色，包含真人騷元素的歌唱節目。他認為不需與其他歌唱比賽比較：「每一個比賽或者節目嘅定位都唔一樣，而（《聲夢》）定位都唔需要講到咁白，大家繼續睇落去就會知道。」

克勤稱自己一直有參考內地歌唱節目，期望節目能集比賽和真人騷於一身。（葉志明攝）

近日曾志偉與ERROR成員193（郭嘉駿）隔空展開激烈辯論，被問到兩者言論的看法，克勤稱在《聲夢》工作以外，自己只是歌手及家庭觀眾，日常生活都會同時觀看TVB及ViuTV：「例如我會睇新嘅《勁歌金曲》，之前都有睇《全民造星》，嗰陣都會打畀Eric Kwok，問佢做導師同評判嘅分別。呢個世界係圓嘅，作為一個幕前表演者都應該吸收下唔同台嘅節目，呢啲係應該要知，例如（呂爵安主唱）《E先生 連環不幸事件》我都知。」

克勤稱不會理會志偉和193的言論，指自己只是一名家庭觀眾。（葉志明攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）年初推出的廣東歌《E先生 連環不幸事件》，反應相當不俗，就連李克勤都承認自己有聽這首歌。

同場加映：呂爵安Edan親邀林家熙出演《E先生》MV Locker揭天台離別戲真相

點撃圖輯逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：