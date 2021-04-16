聲夢傳奇︱14歲姚焯菲認睇廣告有見過姜濤大名：唔係好知佢係邊個

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-16 21:12

歌唱真人騷《聲夢傳奇》參賽者之一，年僅14歲的姚焯菲（Chantel），今日（16/4）現身電視城參與排練。她在第一集一度跌入淘汰區，期間更在鏡頭前爆喊，她指當時在房內感到孤獨，亦因表現不佳情緒低落：「啲工作人員不停問我問題，其實我已經唔係好想答佢哋，不過之後都有講返嗰陣嘅感受，係好唔開心。（最後唔使淘汰會放鬆啲？）我喊得仲勁，係咁叫佢唔好走，因為我覺得最後佢有機會要走，唔知戥自己開心好，定係戥佢唔開心好。」

Chantel與另外7名學員參與排練，主理人李克勤及導師周柏豪、衛蘭、JW王灝兒亦在場。（葉志明攝）

Chantel憶述上集由潘靜文取代自己跌入淘汰區，指自己反而喊得更厲害。（葉志明攝）

錄影期間，父母又如何安慰Chantel？她指父母認為自己最緊要全力以赴：「佢哋話過咗去嘅嘢唔會改變到，唯有下次加把勁。但係播緊嘅時候佢哋笑我，話『死啦，喊到成個豬頭咁！』」談到觀眾對自己表現評價不一，Chantel解釋評判的確注意到自己演繹時的不足：「因為佢哋喺現場聽，唔知觀眾聽起嚟係咪會唔同。評判戴住耳機，現場聽可以聽得仔細啲，知道邊啲位有瑕疵。」

Chantel指父母在錄影後有安慰自己，不過在節目播出時就取笑自己。Chantel坦言，自己未聽過《全民造星》和MIRROR。（葉志明攝）

自從節目播出後，不少觀眾都會將《聲夢傳奇》與ViuTV《全民造星》比較，不過Chantel坦言自己未有收看，因此無法比較，對MIRROR王牌成員姜濤認識不深：「有聽過，但係唔太清楚，會喺廣告見到佢，個名寫住姜濤，但係我唔係好知道佢係邊個，冇乜聽過。（身邊朋友會追捧姜濤？）都冇，因為我哋都係聽英文歌居多。」

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