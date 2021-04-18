夢劇院32年前專輯登銷量榜冠軍　李敏稱難與新碟比：只係時代唔同

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-18 18:30

樂迷要判斷近期哪一張專輯最受歡迎，可以參考每個星期香港唱片商會銷量榜，除了歌手推出的全新專輯之外，榜內亦不乏過往較受歡迎的經典大碟。不過今個星期的冠軍，卻是一張32年前推出的唱片，來自夢劇院的《異夢 + Remix》。

今年曾經攞過銷量榜冠軍嘅歌手：

夢劇院在1986年出道，成員包括電影《拆彈專家》系列編劇李敏，及已經移居加拿大的劉文娟。當時是大學生的她們，在1986年的公開歌唱比賽中被樂意唱片老闆葉建華發掘，出道4年期間推出過7張專輯，而《異夢 + Remix》就是1989年4月推出的新曲加混音專輯。雖然夢劇院各散東西，但葉建華（Keith）在3年前趁著夢劇院出道30周年，決定將舊唱片再版推出，並將音效重新調校，滿足忠粉聽覺需求。而《異夢 + Remix》就在今年3月31日推出復刻版，旋即得到歌迷追捧，令這張舊碟新版唱片難得地登上銷量榜冠軍。

今個星期銷量榜冠軍是夢劇院32年前《異夢 + Remix》專輯。（唱片封套）

李敏接受《香港01》訪問，談及《異夢 + Remix》銷量登上榜首的感受時認為是歌迷的功勞，她坦言自己單看銷量榜時，不敢說是「舊碟贏新碟」：「依家新一代都唔買碟，都係喺串流平台買歌，其實係唔可以咁比較嘅。未睇到實際嘅數據之前，我第一個感覺只係時代唔同咗，大家使用嘅媒體都唔同。同埋依家嘅數據好取巧，唔可以淨係睇標題，以前夢劇院賣過幾張金唱片（指唱片銷量達25,000張），但係都唔一定去到冠軍。」

李敏認為在時代轉變下，單憑銷量榜成績，《異夢 + Remix》不能與其他新碟相比。（資料圖片）

說到樂迷反應，李敏認為夢劇院正好代表著一代人的青春，是《異夢 + Remix》復刻碟大賣的其中一個：「其實我乜都冇做過，或者每個人都係最鍾意聽佢哋年輕時代嘅歌，佢哋會覺得呢個時代聽嘅歌係最好聽。嗰陣大家都係一張白紙，吸收能力最高，心境係最單純，亦都滿足佢哋對呢個世界嘅好奇，所以會好懷念。」另外，Keith重新調校復刻碟內單曲音效，對著重音質的歌迷而言，只有實體碟才能確保音效維持高質：「啲人要聽Hi-Fi先會買隻碟，但係依家就咁聽歌，其實用串流平台就可以。而Keith真係好畀心機，咁多年嚟係冇停止出過，我都好意外，以前只係灌錄咗4、5張碟，但係佢都可以不停咁出30年。」

李敏感謝BINGO在「音樂永續」中選擇翻唱《天生一對》。（資料圖片）

李敏又主動提到早前的「音樂永續2020」計劃，感謝後輩選擇翻唱夢劇院作品，不論效果如何，都達到將舊歌得以流傳到新一代樂迷耳中的目的。她亦大讚BINGO翻唱《天生一對》：「佢哋個MV好有心機，如果係要跟住自己方法唱，咁就無謂再唱啦。希望大家唔好帶有色眼鏡去睇後生仔做嘅嘢，畀佢哋做咗先啦！」

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