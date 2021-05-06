MIRROR演唱會│直擊綵排現場　鏡粉近距離接觸仲有神秘禮物

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-06 19:36

人氣男團MIRROR今日（6/5）起於九展Star Hall舉行一連六場《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》演唱會，除了場外一系列紀念品，及12位成員歌迷會所派發的應援物品外，如果觀眾有幸購得價值$1280的VIP套票，就可以觀看綵排的環節。記者有幸得到觀摩MIRROR騷前綵排的機會，在下午4時已經到達會場。

MIRROR演唱會｜開騷前場外吸數百粉絲 買紀念品等足7個鐘：好抵

睇完綵排後，就要排隊買紀念品，或者走勻九展攞齊應援物品。（葉志明攝）

入場後，只見工作人員在排舞老師安排下，在舞台上記錄MIRROR在表演《IGNITED》時的站位。而在正式排練時，MIRROR接連跳唱《IGNITED》和《Reflection》，台上每位成員都落力綵排，作最後準備。而在騷前透露聲帶有問題的Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）的表現一如以往，似乎已經康復得七七八八。在綵排過後，MIRROR成員紛紛落台，向在場歌迷揮手，近距離打招呼，一眾「鏡粉」亦不停尖叫，表現得相當興奮。其後MIRROR成員亦用身上毛巾抹汗，其後更向觀眾席拋毛巾，只是由於他們向觀眾席後方拋毛巾，較前排的觀眾只能與這份驚喜禮物擦身而過。最後，他們離開時亦向在場歌迷說：「今晚見！」

MIRROR在綵排時先預演《IGNITED》和《Reflection》（資料圖片）

VIP門票觀眾能搶先觀看綵排，又得到VIP限量版演唱會紀念品，但據有份看綵排的粉絲表示，看綵排的座位和正式演唱會時候一樣，所以同樣是安排坐在$780門票區域，但與只買$780門票的觀眾相比，VIP門票獲分配的位置都較後。不過，能用較高價錢換得多一次與偶像見面的機會，相信「鏡粉」都會覺得物超所值。

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