花姐IG發文「鬧爆」MIRROR演唱會工作證：邊個幫我揀張咁肥嘅相！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-06 15:30

人氣男團MIRROR今日（6日）舉行首場《ONE&ALL LIVE 2021》成軍兩周年演唱會，12名MIRROR成員們連日來日以繼夜進行排練，大批粉絲們都對今晚表示相當期待，想盡快看到12子帶來的落力演出。經理人花姐（黃慧君）昨晚在Instagram感性發文寫道：「這一刻，可以肯定地說，『很高興遇見你們！』」，相隔幾小時卻竟然罕有動怒放上網公審某人？

MIRROR今日（6日）舉行首場《ONE&ALL LIVE 2021》成軍兩周年演唱會。（IG/ @mirror.weare）

花姐在Instagram公開MIRROR的綵排片段。（Instagram：@ahfa0908）

原來花姐是因為不滿身上的演唱會工作證照片而放上Instagram抱怨，只見照片中的花姐披頭散髮戴上藍色口罩，並穿上一件鬆身的黑色T恤，而且視線向下似乎正與某人對話中，因此花姐覺得這張照片實在太不合心意：「邊個幫我揀張咁肥嘅相！」後面更加上一個皺眉頭大哭的表情符號，大感委屈。

花姐抱怨工作證上的照片太肥！（Instagram：@ahfa0908）

不少網民留言引用花姐的名言「炒晒你班仆街」安慰她，更有人表示花姐根本不需要工作證都可以入內不用太介懷，亦有網民笑指「太廋可能認唔到」。與花姐在《全民造星III》拍住上的彭秀慧更留言直指這張照片的花姐激似KB（Kevin Boy）：「KB 嚟㗎喎！」，該留言已經獲得接近400個likes，可見不少人都對此非常認同！

彭秀慧留言指那張照片的花姐激似KB。（IG／＠kearenpang）

KB過去曾在節目中扮演花姐，並自稱「巴閉姐」。（資料圖片）

大家覺得似唔似？（Instagram：@ahfa0908）

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