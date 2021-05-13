汪明荃連出兩首新歌MV少女味十足　重溫阿姐IG青春可愛甫士

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-13 07:30

受新冠肺炎影響導致表演場地受限，原訂於2020年5月8-9日舉行的「汪明荃與香港中樂團 2020」音樂會先延至2020年12月11至12日舉行，但之後又再次延期，終於在早前訂期於6月4日至6日舉行，門票亦正熱售。

粉絲等咗好耐喇！（izawang）

今次阿姐將會帶觀眾穿越時空，呈獻多首古典詩詞包括《花非花》、《聲聲慢》、《紅豆詞》、《滿江紅》及首本名曲《華麗轉身》、《傾城之戀》、《歸帆》、《熱咖啡》，展現綽約風姿。樂團特別委約著名香港作曲家伍卓賢創作以辛棄疾的宋詞為題的《青玉案 • 元夕》及以蘇軾的宋詞為題的《蝶戀花 • 春景》，於音樂會中作世界首演。而兩首新歌的MV亦在近日推出，片中阿姐攀山涉水去到森林和海邊拍攝，MV分享至社交網站和YouTube後大獲好評，粉絲都大讚阿姐人靚聲甜，而且充滿青春少女味。

不過事實上阿姐一向都保持一夥少女心，不單只在MV中呈現青春氣息，平時在IG亦都滲出陣陣少女味，尤其她擺甫士，更表覝出她對未來充滿希望的內心。

點擊下圖睇阿姐「少女味」MV畫面以及相片集：

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同場加映：阿姐汪明荃親自拔蘿蔔 着$5,700名牌波鞋落田唔怕整污糟？