Tyson Yoshi 6月九展開迷你個唱　回港為9月拉闊音樂會熱身

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-31 23:15

有指商台將在9月27日舉行闊別兩年的拉闊演唱會，將由MIRROR成員姜濤、Jer（柳應廷）聯同林家謙及Tyson Yoshi合作，消息一出已令不少年輕歌迷非常期待。而早前身處台灣的Tyson Yoshi近日回港，今日（31/5）更宣布將在九展MUSIC ZONE舉行迷你演唱會《「HI I’M BACK」MINI LIVE》。

Tyson Yoshi將在6月舉行迷你演唱會。（海報）

這場迷你演唱會將在6月25-26日舉行，不設劃位，門票將在星期三（2/6）中午12時公開發售。這場以原聲音樂（Acoustic）為主的個唱，嘉賓陣容不乏大家熟悉的名字，包括為姜濤《Master Class》作曲的Gareth.T、結他手Teddy Fan（范梓謙），及為193（郭嘉駿）製作《睡到三點》、並一直擔任歌唱比賽《聲夢傳奇》評審的MADBOII等。這次Tyson Yoshi既能與香港歌迷見面，又可以藉演出為9月的拉闊個唱熱身。

點擊圖輯，睇更多Tyson Yoshi靚相：

+ 11 + 11 + 11

夥姜濤Jer林家謙開拉闊騷 Tyson Yoshi靠《Christy》衝出香港