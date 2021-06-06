【專訪】陳輝陽稱香港樂迷曾討厭廣東歌：00後會連陳奕迅都唔識

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-06 21:30

在上集專訪，陳輝陽提到將在6月25日與28人組成的「女聲合唱」進軍紅館，舉行第3個作品音樂會《人來人往》，亦是「聖少三部曲」最終章。門票在上周四（3/6）開售，不足半日已經售罄，反應相當熱烈。 在交流的過程中，輝陽也分享自己對現今樂壇的看法。記得他在5年前曾心碎表示「樂壇已死由林峯拎金曲金獎開始」，而在ViuTV選秀節目《全民造星》後，男團MIRROR和ERROR相繼在2018年末出道，他視之為樂壇起死回生的時刻，更指：「我覺得喺2019年之前，香港人係討厭廣東歌，開始連陳奕迅係邊個都唔識。」 攝影：陳順禎

陳輝陽X女聲合唱《人來人往》作品音樂會將在6月底移師紅館舉行，日前門票開售，半日後即宣佈全場爆滿。（陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會Facebook圖片）

【專訪】陳輝陽預告紅館騷成女聲合唱最終回：任何創作要有好結尾

輝陽在訪問期間談起對現今樂壇的看法。（陳順禎攝）

MIRROR助重建樂壇氣候

近年樂迷開始更願意接受新聲音，除了從主流媒體認識樂壇新血外，亦開始試聽部份獨立歌手或樂隊的作品。輝陽始終認為，在鼓勵樂迷認識地下音樂人前，首先要令他們接受主流樂壇：「最好就係好大路嘅歌手可以生存到，原因係要佢哋生存到，小眾先可以留低，其實點都唔會調返轉話小眾嘅可以生存到，大路嘅反而有危機。」他更以MIRROR和ERROR的出現為例子，印證香港樂壇正在起死回生：「佢哋令到成件事重新受注目，令到所有人有興趣再返入嚟呢個音樂圈，就係咁簡單。但係之前係死咗好多年，我之前都講過，2011年林峯攞TVB『金曲金獎』，其實香港樂壇之死、沒落，就係由呢一刻開始。」

輝陽曾指樂壇因林峯奪得TVB『金曲金獎』而死，如今認為MIRROR和ERROR的出現令業界起死回生。（陳順禎攝）

輝陽認為，MIRROR的出現之所以令樂壇再度興起，不只因為他們引發的新一股偶像風氣，更是因為他們令整個業界重現昔日氣候：「適當嘅氣候係好重要，你冇咗呢個氣候就冇得玩，任何一行都係咁。我唔係要開始談論佢哋好定唔好，而係我哋確實已經有好多年冇咗呢種氣候，講緊係以年代計算，10年以上，至於當中邊個喺入面玩得叻啲，我覺得要去返『兄弟爬山』理論。」

MIRROR令樂迷重拾對廣東歌的關注。（資料圖片）

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稱香港樂迷曾討厭廣東歌

輝陽直言樂迷在聽歌取態上有著明顯差別，更以「討厭」來形容聽眾對廣東歌的態度：「佢哋完全唔想知，或者對廣東歌完全冇興趣，因為啲人全部走晒去聽K-Pop，甚至乎連陳奕迅都唔識。我唔係同你講笑，00後嘅人真係會連陳奕迅都唔識，我就係曾經認識過呢啲人，嗰陣我仲懶型咁同佢講，話自己寫過歌畀陳奕迅，點知佢哋話『Who is he？』，仲要一定係講英文嘅。」

00後真係唔識Eason係邊個？（資料圖片）

說起新一代樂迷甚至連「四大天王」、梅艷芳、張國榮等一代樂壇巨星都不認識，輝陽認為這與不同年代的流行元素有關：「我覺得又冇所謂嘅，因為『流行曲』最重要嘅唔係歌，而係流行，所以佢哋唔識以前嘅歌，我覺得都唔重要。」不過吳林峰《樂壇已死》中「這乜水／怎麼可唱出／垃圾金句」，不但寫出部份聽眾的取態，更交代著輝陽所指，香港樂迷討厭廣東歌的原因：「喺2019年之前，大家唔鍾意廣東歌嘅地步係，佢哋會唔識同年齡層出道嘅歌手，亦都講到明『唔想知』。呢個唔係講緊一個年齡層嘅問題，好多人都會諗『嗰啲四、五十歲嘅老嘢梗係唔識啦』，而我講緊係處於同一個年齡層嘅聽眾都唔識。」

輝陽認為19年之前，樂迷不願認識同年齡層出道的新人，正好代表著他們「討厭」廣東歌。(節目截圖)

輝陽續指，這個正好反映當時的社會現象：「呢個問題唔係出自樂壇，而係社會問題。其實流行曲有趣嘅地方係，佢反映緊一個社會嘅狀況，所以我係理解。冇所謂嘅，我覺得總有一日會改變，依家咪改變緊囉！」