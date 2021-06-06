謝安琪寫新歌籲正視氣候變化　盼活在當下：以誠敬承載生活喜與哀

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-07 19:40

謝安琪（Kay）於今年1月跟麥浚龍（Juno）旗下的幻國文化娛樂完約後，日前宣布自組新公司「淺白本部（Light White Studio）」，並於今日（6/6）推出新歌《離不開》。新歌由自己包辦曲、詞，又與好友李智勝（Jusin）一同編曲及監製，是她首次全權負責新歌創作。過去Justin曾與Kay的老公張繼聰合作，為他監製《生命之花》，這次Kay就看中對方配樂方面的經驗，希望與這位好友在音樂上合作：「Justin在配樂以及演奏弦樂方面很有經驗，很高興今次他願意接受邀請，與我一同創作這流行曲的編曲，並共同監製這首歌。這是我們在音樂上首次合作，很有紀念性。」

Kay新歌《離不開》的MV今晚面世。

歌曲方面，Kay趕及在6月21日夏至前送上這段關於春天的心事。她透露歌曲靈感來自近年像夏天一樣熱的春天，希望聽眾藉此反思氣候變化的問題：「記憶中小時侯的春天總是濕冷的，可是現在的春天大部分時間酷熱猶如夏季，有部分植物也因為持續的高溫，而長年花開無間，表面上看來既溫暖又賞心悅目，但仔細一想，當中也代表著氣候變化帶來的危機。這種矛盾的心情，不也像發現感情即將逝去，快要被戳破前的傷痛嗎？」歌詞從一段戀愛面臨終結，默默交代出人要接受世事無常，領悟當下，好好渡過每一個日常，她續指歌詞末段正好交代「春暖花再開，願心無罣礙」的期盼：「在歌曲的末段，我寫上了心中的祝願，在盡力減輕對環境傷害的同時，希望也提醒自己好好活在當下，無論環境變化如何，也欣賞到不同時分的美好，以誠敬的心態承載生活的喜與哀。」

MV方面，Kay除與新晉導演李刀拿（Liknifena）一同參與創作外，更邀得曾出演Dear Jane《銀河修理員》MV的柯煒林（Will）擔任男主角，而自己在故事中則擔任Will的「The Mind」，幫助他走出情傷。Kay從籌組製作團隊、構思劇本、選角，以至每一場拍攝和後期製作都親力親為，每一步都參與其中，她指拍攝團隊努力搜尋了香港很多自然景觀，與歌曲取材自大自然的方向吻合：「外景拍攝時，有很多美好的時刻，例如突然有牛群向鏡頭走來，在航拍的時候，又恰巧迎來一群鳥在翱翔，這是一首以大自然為靈感寫的歌，感激大自然也眷顧我們的拍攝，也衷心感謝這群年輕人和我一起一絲不苟去製作這個MV，和我一起用心嘗試。在他們身上，我也看到了熱情和勇氣，希望大家會喜歡今次的作品，也感受到當中的意義和質感。」