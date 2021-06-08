【聲夢傳奇】張佳添讚姚焯菲唱《戀愛預告》：陳百強聽到都會拍手

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-08 18:15

無綫歌唱比賽真人騷《聲夢傳奇》十強賽正進行得如火如荼，當中年僅14歲的姚焯菲（Chantel）在上周六（5/6）播出的一集挑戰經典金曲，翻唱林珊珊為1984年電影《開心鬼》獻聲的插曲，由陳百強作曲的《戀愛預告》。她甜蜜的唱腔成功唱出少女情懷，成為該集一大亮點，重溫短片推出三日，在YouTube不但得到約50萬點擊次數，更成功登上YouTube發燒影片第一位，可見她網絡人氣高企。

Chantel翻唱林珊珊《戀愛預告》，片段登上Youtube發燒影片第一名。（YouTube截圖）

在十強賽有份擔任評審的音樂人張佳添日前拍片分析Chantel的成功之道，直言《戀愛預告》將成為繼第二輪比賽唱《逃生門》後另一高峰。過往在鏡頭前經常嚴厲批評參賽者的他，這次就大讚Chantel進步神速：「唱《逃生門》嘅時候，我哋大家都覺得佢唱得好咗好多，而且睇得到佢嘅潛力喺邊度。而呢首歌佢都處理得好唔錯，我哋會覺得佢有一把好靚嘅聲，能夠以14歲嘅角度表達一種感情，亦都吸收咗JW（王灝兒）嘅教導。」

張佳添擔任《聲夢傳奇》十強賽的評判，但上集未有在鏡頭前談及對5位參賽者Hugo、Yumi、Kaitlyn、Windy和Chantel表演的想法。他近日拍片分析5人表現，期間更大讚Chantel進步神速，不過他當然未肯劇透，談論她與Aeren對決的結果。（張佳添音樂YouTube影片截圖）

張佳添認為，Chantel突然開竅進步神速，背後與歌唱老師李昊嘉（Kaka）有關。Kaka曾經參加第一屆亞視歌唱比賽《亞洲星光大道》，目前除了教導歌唱技巧外，也是無伴奏樂團VSing成員之一，張佳添認為對方是該屆最靚聲的一位參賽者，Chantel在Kaka指導下自然是如虎添翼。他續指Chantel當晚散發一種獨特氣質，能吸引觀眾透過歌聲更了解自己：「你一開始睇佢眼神，係識講嘢。我覺得一個好嘅歌手本來就係一個擅長講故事嘅人，佢對眼已經開始講緊故仔，然後佢嘅聲線、笑容，佢散發出嚟嘅嗰種感覺，完全融入咗歌裏面嗰種少女情懷同埋戀愛世界。你會感覺到好甜蜜，好浪漫，呢種感覺唔係扮出嚟，而係感受到佢係一個14歲情竇初開嘅女仔，冇得扮。」

Kaka當年參加《亞洲星光大道》時已經被稱為「靚聲女王」，她目前是Chantel的歌唱老師，張佳添直言在Kaka教導下，Chantel固然是如虎添翼。（李昊嘉Instagram圖片）

張佳添讚賞在音樂總監Johnny Yim的編曲下，Chantel版本的《戀愛預告》已經達到派台歌級數，更指：「呢首歌已經係屬於Chantel，係2021年嘅《戀愛預告》，我相信作曲嘅陳百強冥冥中聽到，佢都會拍手，因為佢注入咗一種新嘅感覺畀呢首歌，係講緊現代嘅少女情懷。」在張佳添眼中，Chantel有望接下陳慧琳的棒子，他解釋：「呢個表演已經印證到，佢嘅氣質係獨一無二，之所以咁耐以來冇一個人可以接到陳慧琳棒，係因為咁多年嚟都冇一個女歌手或者藝人有陳慧琳嘅氣質，但係Chantel有，佢唱《戀愛預告》就話到畀我聽，佢有呢種氣質。」雖然張佳添仍認為論基本唱功，炎明熹（Gigi）仍略勝Chantel一籌，因此後者要成為冠軍機會較低，不過他相信Chantel能在樂壇走得非常遠。

張佳添直言Chantel將成為「陳慧琳接棒人」。（影片截圖）