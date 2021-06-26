【聲夢傳奇】林智樂向文凱婷道歉：大家係因為支持我而攻擊佢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-26 15:00

上個星期在無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》中遭淘汰的林智樂（Felix），昨晚（25/6）也現身海洋公園，為「共享新未來」啟動禮暨音樂會獻唱。這次是Felix第二次在公開場合唱歌，更是首個商業演出，他也感到緊張，不過在表演時，他也分享一個減壓小秘訣：「我會將手擺係心口，呢招對我嚟講其實幾有用，會令到成個人都定咗，唱歌就會穩定番。」

Felix現身海洋公園參與演出。（陳順禎攝）

談到上個星期的戰況，他有回家重看參賽影片，坦言在比賽期間確實有不足之處。只是當晚過後，網民隨即針對文凱婷（Aeren）當晚表現而感到不滿，甚至作出惡意攻擊。Felix坦言對事件感到不高興，也向Aeren說聲不好意思：「依家好似大家都係變相攻擊Aeren咁，其實最緊要係大家支持自己偶像，我希望Aeren嘅歌迷都可以繼續支持佢。覺得大家都係因為支持我而攻擊佢，但係好似張佳添老師話齋，每個人都有獨特嘅地方，唔好淨係評論佢究竟好唔好，我覺得最緊要係支持我哋《聲夢》15個學員。」

Felix盼歌迷不要再攻擊Aeren。（影片截圖）

談到面對負評的方法，Felix指會認真從評論中吸收意見：「我當然會睇晒啲留言，但係最後我會點處理，我就會分析呢啲負評值唔值得相信。例如有一啲係好表面嘅，例如批評我嘅樣，我嘅着衫，我就唔會理；但係如果係批評我嘅唱功，我覺得呢啲真係要聽。如果係惡意嘅抨擊，我就會選擇唔睇。」

Felix會認真聽意見。（陳順禎攝）

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