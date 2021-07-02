【聲夢傳奇】衛蘭幫姚焯菲搣甩JW唱腔　炎明熹揀錯歌或大熱倒灶？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-02 15:15

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》將在明晚（3/7）播出第七輪比賽，戰況愈來愈激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。有別過往在演出後公開得分，今次25位專業評審可以在學員唱歌期間隨時按綠燈，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

比賽邀得7位歌手導師向每位學員進行針對性指導。

賽前每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師除了固有班底Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、AGA（江海迦）、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒外，也有上集起加入導師陣容的林欣彤。外界焦點固然放在兩大熱門，「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及炎明熹（Gigi）身上，前者曾被指唱法太似JW，今次改由衛蘭幫Chantel進行特訓。當晚她翻唱黎明《我這樣愛你》，評審周錫漢聽完Chantel演繹後大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」

至於Gigi一直被批評咬字有待改進，JW教她用「咬蘋果」的方法去改善。當晚Gigi翻唱張學友的國語歌《吻別》，不過她在今次比賽失準，從預告片段中已經聽過評審伍仲衡直指Gigi：「我覺得你揀錯歌，我頭先聽起上嚟係有啲悶。」，而主理人李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。

而擅長跳舞的Yumi，歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓她在展示歌唱能力之餘，也能展現「狂野、性感」的一面。這次Yumi跳唱郭富城的《狂野之城》，泳兒聽完Yumi演繹感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」同樣選擇以跳唱歌曲應戰的還有Aeren，由AGA擔任歌手導師。李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加小小性感的感覺，更向Aeren親身示範。不過當晚擔任評審的王梓軒直指：「一首充滿情慾同衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」

+ 6 + 6 + 6

Archie曾被指唱歌沒有真感情，Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。當晚他被安排第一個出場，評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」Kaitlyn唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤坦言當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，於是今次特別教Kaitlyn「發聲」，希望她可以突破自己。至於上場受心理質素影響的Rock，就獲周柏豪幫助調整，突破心理關卡。由於Rock今次選唱的是李克勤的名作，因此在綵排期間更獲克勤親自教路。